Известковый налёт исчезнет сам: простой рецепт из подручных средств

Белые разводы и жёсткие потёки на смесителях и стенках душевой кабины способны испортить вид даже самой ухоженной ванной. Многие хозяйки годами сражаются с известковым налётом, покупая дорогие средства, но решение может оказаться куда проще — оно лежит на кухне.
Лимонная кислота, знакомая каждому, обладает удивительной способностью растворять минеральные отложения, из которых и состоит этот налёт. Стоит лишь правильно её применить — и сантехника снова засияет.
Этот белый порошок с кристаллической структурой отличается мощными кислотными свойствами, которые эффективно разрушают соли жёсткости. При этом он мягче, чем уксус или хлорсодержащие отбеливатели, а значит, меньше рискует повредить поверхность.
Перед первой обработкой деликатных покрытий всё же полезно протестировать средство на незаметном участке — так вы будете уверены в сохранности внешнего вида.
Возьмите несколько столовых ложек лимонной кислоты.
Растворите их в стакане тёплой воды, получив концентрированный раствор.
Обильно смочите им проблемные участки — смесители, душевые лейки, стенки кабины или ванны.
Для максимального эффекта оставьте на 15-30 минут, чтобы кислота успела вступить в реакцию с налётом.
Размягчённые отложения легко удалить обычной губкой или даже старой зубной щёткой — без лишнего трения и абразивов.
Душевые лейки и аэраторы смесителей можно поместить в ёмкость с приготовленным раствором или залить его внутрь. Уже через полчаса налёт уйдёт, а поток воды станет ровным и сильным.
Главный плюс — отсутствие резких запахов, которыми грешат многие бытовые средства. К тому же лимонная кислота стоит в разы дешевле магазинной химии.
Использование лимонной кислоты — это способ совместить чистоту и заботу об экологии. Она безопаснее многих химических аналогов и не требует серьёзных затрат. Всего один пакетик способен заменить целый арсенал дорогих средств.
Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.