Один предмет из шкафа — и жалюзи как новые: вот что можно сделать вместо обычной уборки

Грязь с жалюзи удобнее вытирать с помощью носка
1:34
Недвижимость

Жалюзи — вещь удобная, но пыль на них появляется так же быстро, как на книжных полках. Классическая уборка с тряпкой или губкой требует времени и ловкости. Но есть способ, который сделает их чистку проще и быстрее.

Окно
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Окно

Вам понадобится

  • Чистый хлопковый носок
  • Миска с тёплой водой
  • Немного мягкого моющего средства или уксуса

Как действовать

  1. Наденьте носок на руку, как перчатку.
  2. Смочите его в воде с добавлением моющего или уксуса, слегка отожмите.
  3. Обхватите каждой рукой одну ламель жалюзи и проведите по всей её длине.
  4. Для сильных загрязнений повторите движение, меняя сторону носка.

После чистки протрите сухой тканью или другим чистым носком, чтобы удалить остатки влаги.

Почему это удобно

  • Носок позволяет чувствовать ламель пальцами и охватывать её с обеих сторон.
  • Такой способ экономит время, потому что не нужно отдельно чистить каждую сторону.
  • Метод подходит для горизонтальных и вертикальных жалюзи.

Советы для идеальной чистоты

  • Перед чисткой снимите пыль пылесосом с мягкой насадкой — так работа будет быстрее.
  • Если жалюзи пластиковые или алюминиевые, можно использовать чуть более тёплую воду. Для деревянных — только едва влажную ткань.
  • Регулярная чистка раз в 1-2 недели предотвратит накопление пыли и жира.

Один носок и пара минут — и ваши жалюзи снова выглядят как новые.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

