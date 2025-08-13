Один предмет из шкафа — и жалюзи как новые: вот что можно сделать вместо обычной уборки

Жалюзи — вещь удобная, но пыль на них появляется так же быстро, как на книжных полках. Классическая уборка с тряпкой или губкой требует времени и ловкости. Но есть способ, который сделает их чистку проще и быстрее.

Вам понадобится

Чистый хлопковый носок

Миска с тёплой водой

Немного мягкого моющего средства или уксуса

Как действовать

Наденьте носок на руку, как перчатку. Смочите его в воде с добавлением моющего или уксуса, слегка отожмите. Обхватите каждой рукой одну ламель жалюзи и проведите по всей её длине. Для сильных загрязнений повторите движение, меняя сторону носка.

После чистки протрите сухой тканью или другим чистым носком, чтобы удалить остатки влаги.

Почему это удобно

Носок позволяет чувствовать ламель пальцами и охватывать её с обеих сторон.

Такой способ экономит время, потому что не нужно отдельно чистить каждую сторону.

Метод подходит для горизонтальных и вертикальных жалюзи.

Советы для идеальной чистоты

Перед чисткой снимите пыль пылесосом с мягкой насадкой — так работа будет быстрее.

Если жалюзи пластиковые или алюминиевые, можно использовать чуть более тёплую воду. Для деревянных — только едва влажную ткань.

Регулярная чистка раз в 1-2 недели предотвратит накопление пыли и жира.

Один носок и пара минут — и ваши жалюзи снова выглядят как новые.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.



