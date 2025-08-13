Тает быстрее мороженого на солнце: эти способы уберут лёд в морозильнике за полчаса

Разморозку холодильника можно провести с использованием горячей воды и вентилятора

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Открываете морозильник — и перед вами ледяная пещера? Ящики выдвигаются с трудом, дверца не закрывается, а килограммы льда занимают место продуктов. Это не только раздражает, но и повышает расход электроэнергии, снижая эффективность работы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морозильная камера во льду

Почему появляется наледь

Частое открывание дверцы — влажный воздух замерзает внутри.

Горячие блюда, поставленные в морозильник.

Изношенный или неплотный уплотнитель дверцы.

Высокая влажность в помещении.

Если проблему не решить, лёд будет расти и может привести к поломке.

Быстрый способ разморозки

Отключите морозильник — выньте вилку или выключите питание. Освободите камеру — продукты временно уберите в холодильник или сумку-холодильник. Кастрюля с горячей водой — поставьте в центр морозильника, накройте полотенцем и закройте дверцу на 5-10 минут, чтобы пар сделал своё дело. Вентилятор для ускорения — направьте тёплый поток в камеру, чтобы растопить лёд в труднодоступных местах. Снимите лёд безопасно — используйте деревянную лопатку или ложку, чтобы не повредить стенки. Протрите насухо — уберите остатки влаги чистой тканью. Включите и загрузите — дайте камере охладиться перед тем, как вернуть продукты.

Как избежать обледенения

Не кладите тёплые блюда.

Проверяйте уплотнитель дверцы и меняйте при износе.

Не держите дверцу открытой дольше необходимого.

Храните продукты в герметичной упаковке.

Размораживайте раз в 3-6 месяцев для профилактики.

Немного горячей воды, вентилятор и 20-30 минут времени — и ваша морозильная камера снова как новая, без долгих часов разморозки.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.