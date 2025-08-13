Тает быстрее мороженого на солнце: эти способы уберут лёд в морозильнике за полчаса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Открываете морозильник — и перед вами ледяная пещера? Ящики выдвигаются с трудом, дверца не закрывается, а килограммы льда занимают место продуктов. Это не только раздражает, но и повышает расход электроэнергии, снижая эффективность работы.

Морозильная камера во льду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера во льду

Почему появляется наледь

  • Частое открывание дверцы — влажный воздух замерзает внутри.
  • Горячие блюда, поставленные в морозильник.
  • Изношенный или неплотный уплотнитель дверцы.
  • Высокая влажность в помещении.

Если проблему не решить, лёд будет расти и может привести к поломке.

Быстрый способ разморозки

  1. Отключите морозильник — выньте вилку или выключите питание.
  2. Освободите камеру — продукты временно уберите в холодильник или сумку-холодильник.
  3. Кастрюля с горячей водой — поставьте в центр морозильника, накройте полотенцем и закройте дверцу на 5-10 минут, чтобы пар сделал своё дело.
  4. Вентилятор для ускорения — направьте тёплый поток в камеру, чтобы растопить лёд в труднодоступных местах.
  5. Снимите лёд безопасно — используйте деревянную лопатку или ложку, чтобы не повредить стенки.
  6. Протрите насухо — уберите остатки влаги чистой тканью.
  7. Включите и загрузите — дайте камере охладиться перед тем, как вернуть продукты.

Как избежать обледенения

  • Не кладите тёплые блюда.
  • Проверяйте уплотнитель дверцы и меняйте при износе.
  • Не держите дверцу открытой дольше необходимого.
  • Храните продукты в герметичной упаковке.
  • Размораживайте раз в 3-6 месяцев для профилактики.

Немного горячей воды, вентилятор и 20-30 минут времени — и ваша морозильная камера снова как новая, без долгих часов разморозки.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
