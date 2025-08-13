Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Максим Кадаков: водители могут освобождать полосу для спецтранспорта перестроением
BMW E65, F80 M3 и XM вызывали споры и изменили автомобильный рынок
Медведчук: участие Зеленского в саммите на Аляске абсурдно и помешает переговорам
Деревня Садали на Сардинии известна водопадом Святого Валентина и нурагом Accodulazzo
Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях
Домашние тренировки снижают риск заражений и экономят время — фитнес-эксперты

Один неверный светильник — и энергия дома замирает

Эксперт по фэншуй Елена Скуратова: яркий свет в спальне провоцирует конфликты
1:44
Недвижимость

Правильный свет в доме — это не только про уют, но и про энергию, которая наполняет пространство. По фэншуй яркость, форма люстры и даже освещённые углы могут менять атмосферу в квартире.

Ошибки освещения в хрущёвке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ошибки освещения в хрущёвке

Где нужен мягкий свет

В спальне яркий свет — враг. Избыток активной энергии ян мешает расслабиться, может вызвать бессонницу, тревожность и даже провоцировать конфликты. Здесь лучше выбирать приглушённое, спокойное освещение.

А где — наоборот

Кухня, коридор, рабочий кабинет — зоны активности. Здесь тусклый свет не подходит: слишком много энергии инь приведёт к лени, сонливости и застою дел.

Освещённые углы — ключ к гармонии

Независимо от назначения комнаты важно, чтобы углы не оставались в тени. Точечные светильники или дополнительные лампы помогают поддерживать движение благоприятной энергии ци и предотвращают её застой.

Форма светильников имеет значение

Люстры с плавными линиями и округлой формой лучше вписываются в гармоничное течение энергии. Острые углы, наоборот, создают препятствия.

"Советую выбирать светильники с плафонами, направленными вверх — так положительная энергия распределяется мягче", — рекомендует эксперт по фэншуй Елена Скуратова.

Чего лучше избегать

Не размещайте потолочный свет прямо над местами, где проводите много времени: кровать, рабочий стол, зона готовки. Постоянный свет сверху усиливает стресс и негативно влияет на общее состояние, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Автоэксперт Максим Кадаков: водители могут освобождать полосу для спецтранспорта перестроением
BMW E65, F80 M3 и XM вызывали споры и изменили автомобильный рынок
Медведчук: участие Зеленского в саммите на Аляске абсурдно и помешает переговорам
Деревня Садали на Сардинии известна водопадом Святого Валентина и нурагом Accodulazzo
Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях
Домашние тренировки снижают риск заражений и экономят время — фитнес-эксперты
Сода и эфирные масла устраняют запахи в ванной и туалете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.