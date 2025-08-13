Один неверный светильник — и энергия дома замирает

Эксперт по фэншуй Елена Скуратова: яркий свет в спальне провоцирует конфликты

Правильный свет в доме — это не только про уют, но и про энергию, которая наполняет пространство. По фэншуй яркость, форма люстры и даже освещённые углы могут менять атмосферу в квартире.

Где нужен мягкий свет

В спальне яркий свет — враг. Избыток активной энергии ян мешает расслабиться, может вызвать бессонницу, тревожность и даже провоцировать конфликты. Здесь лучше выбирать приглушённое, спокойное освещение.

А где — наоборот

Кухня, коридор, рабочий кабинет — зоны активности. Здесь тусклый свет не подходит: слишком много энергии инь приведёт к лени, сонливости и застою дел.

Освещённые углы — ключ к гармонии

Независимо от назначения комнаты важно, чтобы углы не оставались в тени. Точечные светильники или дополнительные лампы помогают поддерживать движение благоприятной энергии ци и предотвращают её застой.

Форма светильников имеет значение

Люстры с плавными линиями и округлой формой лучше вписываются в гармоничное течение энергии. Острые углы, наоборот, создают препятствия.

"Советую выбирать светильники с плафонами, направленными вверх — так положительная энергия распределяется мягче", — рекомендует эксперт по фэншуй Елена Скуратова.

Чего лучше избегать

Не размещайте потолочный свет прямо над местами, где проводите много времени: кровать, рабочий стол, зона готовки. Постоянный свет сверху усиливает стресс и негативно влияет на общее состояние, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.



