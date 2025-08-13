Запах в туалете под контролем: это средство справится без баллончика

Ванная и туалет должны быть местом отдыха, а не источником затхлости. Но высокая влажность, плохая вентиляция, мокрые полотенца и бельё создают идеальные условия для неприятных запахов. Решение — пищевая сода и эфирные масла.
Сода нейтрализует кислые и щелочные запахи, а эфирные масла придают приятный аромат и, как бонус, обладают лёгким антимикробным эффектом.
Смешайте соду с водой, добавьте спирт или мыло, введите масло. Перелейте в пульверизатор, взбалтывайте перед использованием. Вечером распылите в унитаз — утром почувствуете свежесть.
Смешайте в банке, сделайте отверстия в крышке, поставьте рядом с унитазом. Перемешивайте каждые пару дней. Работает 2-4 недели.
Слепите кубики, высушите 12-24 часа, разложите по ванной.
