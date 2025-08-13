Запах в туалете под контролем: это средство справится без баллончика

Сода и эфирные масла устраняют запахи в ванной и туалете

Ванная и туалет должны быть местом отдыха, а не источником затхлости. Но высокая влажность, плохая вентиляция, мокрые полотенца и бельё создают идеальные условия для неприятных запахов. Решение — пищевая сода и эфирные масла.

Почему это работает

Сода нейтрализует кислые и щелочные запахи, а эфирные масла придают приятный аромат и, как бонус, обладают лёгким антимикробным эффектом.

Рецепт 1. Освежитель, который работает ночью

2 ст. ложки соды

400 мл горячей воды

10-15 капель эфирного масла (лаванда, лимон, эвкалипт, чайное дерево)

1 ч. ложка спирта или1/2 ч. ложки мягкого мыла (по желанию)

Смешайте соду с водой, добавьте спирт или мыло, введите масло. Перелейте в пульверизатор, взбалтывайте перед использованием. Вечером распылите в унитаз — утром почувствуете свежесть.

Рецепт 2. Ароматная баночка с дырочками

200-250 г соды

20-30 капель масла

Смешайте в банке, сделайте отверстия в крышке, поставьте рядом с унитазом. Перемешивайте каждые пару дней. Работает 2-4 недели.

Рецепт 3. Аромакубики

3 ст. ложки соды

1 ст. ложка кукурузного крахмала

2-3 ч. ложки воды

15-20 капель масла

Слепите кубики, высушите 12-24 часа, разложите по ванной.

Дополнительные советы

Перед ароматизацией очистите поверхности уксусом с лимонным соком (не для мрамора и известняка).

Никогда не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами.

Регулярно меняйте и сушите полотенца, проветривайте помещение.

Уточнения

