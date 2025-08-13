Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запах в туалете под контролем: это средство справится без баллончика

Сода и эфирные масла устраняют запахи в ванной и туалете
1:59
Недвижимость

Ванная и туалет должны быть местом отдыха, а не источником затхлости. Но высокая влажность, плохая вентиляция, мокрые полотенца и бельё создают идеальные условия для неприятных запахов. Решение — пищевая сода и эфирные масла.

Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле

Почему это работает

Сода нейтрализует кислые и щелочные запахи, а эфирные масла придают приятный аромат и, как бонус, обладают лёгким антимикробным эффектом.

Рецепт 1. Освежитель, который работает ночью

  • 2 ст. ложки соды
  • 400 мл горячей воды
  • 10-15 капель эфирного масла (лаванда, лимон, эвкалипт, чайное дерево)
  • 1 ч. ложка спирта или1/2 ч. ложки мягкого мыла (по желанию)

Смешайте соду с водой, добавьте спирт или мыло, введите масло. Перелейте в пульверизатор, взбалтывайте перед использованием. Вечером распылите в унитаз — утром почувствуете свежесть.

Рецепт 2. Ароматная баночка с дырочками

  • 200-250 г соды
  • 20-30 капель масла

Смешайте в банке, сделайте отверстия в крышке, поставьте рядом с унитазом. Перемешивайте каждые пару дней. Работает 2-4 недели.

Рецепт 3. Аромакубики

  • 3 ст. ложки соды
  • 1 ст. ложка кукурузного крахмала
  • 2-3 ч. ложки воды
  • 15-20 капель масла

Слепите кубики, высушите 12-24 часа, разложите по ванной.

Дополнительные советы

  • Перед ароматизацией очистите поверхности уксусом с лимонным соком (не для мрамора и известняка).
  • Никогда не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами.
  • Регулярно меняйте и сушите полотенца, проветривайте помещение.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
