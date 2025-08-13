Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость

В современных квартирах одно помещение часто берёт на себя несколько функций — здесь и гостиная, и спальня, и домашний офис. В таких условиях шторы становятся эффективной альтернативой капитальным перегородкам, позволяя гибко управлять пространством и экономить на ремонте.

Штора
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штора

Главное преимущество штор в том, что конфигурацию комнаты можно менять за секунды. Сегодня пространство разделено на приватный кабинет и зону отдыха, а завтра — снова объединено в одну большую, светлую гостиную.

Атмосфера под настроение

Ткань играет ключевую роль в восприятии зоны. Плотные портьеры из бархата или велюра создадут камерность, тишину и ощущение уединения. Лёгкий лен, хлопок, тюль или вуаль — напротив, оставят комнату светлой и воздушной. Цвет и фактура должны гармонировать с остальным интерьером, чтобы зонирование выглядело органично.

Простота установки

Шторы не требуют сложных строительных работ. Всё начинается с правильно выбранной карнизной системы: потолочные варианты создают сплошную перегородку от стены до стены, а гибкие треки позволяют формировать плавные линии и даже зонировать помещения неправильной формы.

Визуальные эффекты

Высота крепления меняет восприятие комнаты. Карниз под потолком визуально поднимает стены, делая пространство просторнее. Опущенное крепление, наоборот, помогает чётче выделить зоны, добавляя уюта и камерности.

Дополнительный декор и свет

Правильное освещение усиливает эффект зонирования: направленный свет подчеркнёт рабочее место, мягкая подсветка создаст расслабленную атмосферу в спальной зоне. При этом сама ткань штор мягко рассеивает свет, добавляя уют и глубину интерьеру.

Выбранная палитра может объединять всё помещение или выделять зону контрастом. В большинстве случаев лучше работают спокойные сочетания, которые не перегружают взгляд, но при этом создают чёткие границы.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
