Вы гладите неправильно! 6 ошибок, из-за которых одежда выглядит ещё хуже, чем было

Эксперты назвали 6 привычек при глажке, которые портят вещи

Многие считают глажку скучной, но полезной домашней обязанностью. И даже если вы чаще пользуетесь отпаривателем, некоторые ткани требуют именно утюга. Проблема в том, что привычка "просто пройтись горячей подошвой" иногда приносит больше вреда, чем пользы.

Эксперты по уходу за тканями уверяют: мы часто совершаем ошибки, даже не подозревая об этом.

Специалист компании Procter & Gamble Ким Ромайн предупреждает: ошибки при глажке могут не только испортить внешний вид одежды, но и сократить срок её службы. Вот шесть самых частых промахов, от которых стоит отказаться.

1. Гладите одежду с пятнами

Горячая подошва утюга закрепляет загрязнения в ткани, и вывести их потом практически невозможно. Эксперты советуют перед глажкой внимательно осматривать вещи, обрабатывать проблемные участки и стирать их, пишет bhg.com.

2. Используете грязный утюг

Осадок крахмала, ржавчина и налёт на подошве утюга переносятся на ткань, оставляя пятна и ожоги. Чистить утюг нужно регулярно, и только на остывшем приборе. Для этого подойдёт паста из пищевой соды и уксуса или раствор мягкого моющего средства с тёплой водой. Мелкие отверстия можно аккуратно обработать ватной палочкой или мягкой щёткой. Абразивы при этом лучше исключить, чтобы не поцарапать поверхность.

3. Гладите на кровати или диване

Мягкие и неровные поверхности не обеспечивают нужного давления и могут растягивать ткань. Вместо этого лучше использовать устойчивую гладильную доску или хотя бы твёрдую жаростойкую поверхность, застеленную плотным полотенцем.

4. Пропускаете глажку с изнаночной стороны

Деликатные ткани, принты и вышивка плохо переносят прямой контакт с утюгом. Чтобы избежать повреждений, вещи стоит гладить с изнанки или использовать специальную ткань-прокладку между подошвой утюга и материалом.

5. Не подбираете правильную температуру

Слишком высокая температура способна прожечь или деформировать материал. Даже если хочется ускорить процесс, лучше проверить ярлык с рекомендациями по уходу. Если информации нет, начинать следует с минимального нагрева и тестировать утюг на малозаметном участке.

6. Складываете вещи, пока они тёплые

Глажка теряет смысл, если сразу сложить ещё тёплую ткань — складки образуются снова. Оптимально дать вещам полностью остыть на ровной поверхности или повесить их на плечики, а затем уже убирать в шкаф.

