Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы¨плодовая гниль приводит к потере урожая и выделяет опасные токсины
Крем-карамель, не провоцирующая кариес: простой рецепт
Беляева: уколы для снижения веса могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами
Плащеносная акула существует около 80 миллионов лет и считается живым ископаемым
В сентябре вступит в силу новый ГОСТ, который поможет сэкономить на школьной форме
Пляж Да в 40 минутах от Афин признан одним из самых спокойных мест для купания
Нигер инициировал расследование продажи марсианского метеорита за $5 млн
Альгинатные маски — уход, который любят и кожа, и специалисты
Безалкогольное пиво может дать положительный результат алкотестера

Обои в детскую: как выбрать, чтобы ребёнок был в восторге, а ремонт не разорил

Выбираем обои для детской: как учесть возраст, пол и желания ребенка
1:45
Недвижимость

Рано или поздно любой семье приходится задумываться о ремонте. Когда речь заходит о детской комнате, выбор обоев превращается в особую миссию: нужно создать уют, угодить ребёнку и при этом выбрать практичное покрытие.

комната школьника
Фото: https://commons.wikimedia.org by TheRegentsInternationalSchoolBangkok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната школьника

Главные критерии при выборе обоев — возраст и пол ребёнка, а также экологичность материала.

Возраст: дизайн, который растёт вместе с ребёнком

До 5 лет — смело берите недорогие обои. В этом возрасте малыши часто превращают стены в холст для своих первых "шедевров". Пусть вас не пугают маркеры и фломастеры — лучше заранее заложить в бюджет будущую замену обоев.

6-10 лет — яркие обои с рисунками. Герои мультфильмов, животные или сказочные сюжеты сделают комнату по-настоящему детской и тёплой.

Старше 10 лет — выбирайте спокойные оттенки. Но учитывайте, что скоро ребёнок станет подростком и захочет сам участвовать в оформлении комнаты. Выбор обоев лучше делать вместе, чтобы избежать споров.

Пол ребёнка: игра с цветом и тематикой

Для девочек — тёплые и нежные оттенки: розовый, персиковый, жёлтый. Дополнить можно цветочными принтами, изящными узорами или фотообоями по мотивам любимых мультфильмов.

Для мальчиков — холодная гамма: серый, синий, зелёный. Популярные варианты — морская тематика или фотообои с героями анимации.

Для комнаты на двоих — зонирование. Разделите пространство цветом или рисунком, чтобы у каждого ребёнка была своя "территория".

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Еда и рецепты
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Квашеные продукты и сыры с плесенью: нельзя есть при приеме антидепрессантов
Khaleej Times: в ОАЭ август стал самым выгодным временем для переезда
Фиалку подкармливают сахаром и янтарной кислотой для пышного цветения
Тропический шторм Эрин усиливается: прогноз по урагану у побережья США
Секрет здоровья комнатных цветов: 5 признаков, когда грунт нужно менять
Исследование Biology Letters подтвердило умение коз искать помощь у людей
По данным исследований, тренировки на выносливость снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Российские водители чаще выбирают АКПП из-за недоверия к вариаторам — механик Алексей Кузнецов
Пауэрбанк разрешено провозить только в ручной клади из-за опасности литиевых элементов
Супермен ставит последнюю точку в споре о неудаче вселенной Зака Снайдера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.