Обои в детскую: как выбрать, чтобы ребёнок был в восторге, а ремонт не разорил

Выбираем обои для детской: как учесть возраст, пол и желания ребенка

Рано или поздно любой семье приходится задумываться о ремонте. Когда речь заходит о детской комнате, выбор обоев превращается в особую миссию: нужно создать уют, угодить ребёнку и при этом выбрать практичное покрытие.

Главные критерии при выборе обоев — возраст и пол ребёнка, а также экологичность материала.

Возраст: дизайн, который растёт вместе с ребёнком

До 5 лет — смело берите недорогие обои. В этом возрасте малыши часто превращают стены в холст для своих первых "шедевров". Пусть вас не пугают маркеры и фломастеры — лучше заранее заложить в бюджет будущую замену обоев.

6-10 лет — яркие обои с рисунками. Герои мультфильмов, животные или сказочные сюжеты сделают комнату по-настоящему детской и тёплой.

Старше 10 лет — выбирайте спокойные оттенки. Но учитывайте, что скоро ребёнок станет подростком и захочет сам участвовать в оформлении комнаты. Выбор обоев лучше делать вместе, чтобы избежать споров.

Пол ребёнка: игра с цветом и тематикой

Для девочек — тёплые и нежные оттенки: розовый, персиковый, жёлтый. Дополнить можно цветочными принтами, изящными узорами или фотообоями по мотивам любимых мультфильмов.

Для мальчиков — холодная гамма: серый, синий, зелёный. Популярные варианты — морская тематика или фотообои с героями анимации.

Для комнаты на двоих — зонирование. Разделите пространство цветом или рисунком, чтобы у каждого ребёнка была своя "территория".

