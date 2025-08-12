Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беляева: уколы для снижения веса могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами
Плащеносная акула существует около 80 миллионов лет и считается живым ископаемым
Выбираем обои для детской: как учесть возраст, пол и желания ребенка
В сентябре вступит в силу новый ГОСТ, который поможет сэкономить на школьной форме
Нигер инициировал расследование продажи марсианского метеорита за $5 млн
Пляж Да в 40 минутах от Афин признан одним из самых спокойных мест для купания
Безалкогольное пиво может дать положительный результат алкотестера
Альгинатные маски — уход, который любят и кожа, и специалисты
Объявивший о конце сценической карьеры Леонтьев готов спеть за 50 тысяч долларов

SOS! 5 сигналов от комнатного растения, что оно просит пересадку

Секрет здоровья комнатных цветов: 5 признаков, когда грунт нужно менять
1:44
Недвижимость

Комнатные растения — не просто элемент декора. Они очищают воздух, создают уют и даже снижают уровень стресса. Но если почва в горшке теряет свои свойства, никакой полив и солнечный свет не спасут зелёного питомца.

Хамедорея
Фото: Own work by Pluume321, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хамедорея

Вот пять признаков, что грунт пора срочно менять.

1. Листья желтеют и сохнут

Замедленный рост, сухие кончики и желтизна — классические симптомы истощённой почвы. В старом грунте почти не остаётся питательных веществ, и растение начинает "голодать". Новая, свежая земля вернёт ему силы и здоровье.

2. Вода уходит сквозь почву, как сквозь сито

Если при поливе вода мгновенно стекает в поддон, значит, в почве разрушились органические волокна, удерживающие влагу. Такой субстрат больше не способен питать корни — нужна замена.

3. Корни "просят свободу"

Корни, выглядывающие из дренажных отверстий, — знак, что растению тесно. Пора пересадить его в больший горшок и дать порцию свежего грунта.

4. Почва изменила структуру

Слишком сухая и твёрдая или, наоборот, постоянно сырая и липкая земля — сигнал, что баланс нарушен. Такой субстрат не обеспечивает нормального доступа воздуха и влаги.

5. Растение увядает без видимых причин

Вы поливаете, обеспечиваете свет, но цветок всё равно выглядит вялым? Возможно, дело в неподходящей или обеднённой почве. Проверьте, в какой грунт он посажен, и при необходимости пересадите в более питательный.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Еда и рецепты
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Квашеные продукты и сыры с плесенью: нельзя есть при приеме антидепрессантов
Khaleej Times: в ОАЭ август стал самым выгодным временем для переезда
Фиалку подкармливают сахаром и янтарной кислотой для пышного цветения
Тропический шторм Эрин усиливается: прогноз по урагану у побережья США
Секрет здоровья комнатных цветов: 5 признаков, когда грунт нужно менять
Исследование Biology Letters подтвердило умение коз искать помощь у людей
По данным исследований, тренировки на выносливость снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Российские водители чаще выбирают АКПП из-за недоверия к вариаторам — механик Алексей Кузнецов
Пауэрбанк разрешено провозить только в ручной клади из-за опасности литиевых элементов
Супермен ставит последнюю точку в споре о неудаче вселенной Зака Снайдера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.