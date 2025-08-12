SOS! 5 сигналов от комнатного растения, что оно просит пересадку

Секрет здоровья комнатных цветов: 5 признаков, когда грунт нужно менять

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комнатные растения — не просто элемент декора. Они очищают воздух, создают уют и даже снижают уровень стресса. Но если почва в горшке теряет свои свойства, никакой полив и солнечный свет не спасут зелёного питомца.

Фото: Own work by Pluume321, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хамедорея

Вот пять признаков, что грунт пора срочно менять.

1. Листья желтеют и сохнут

Замедленный рост, сухие кончики и желтизна — классические симптомы истощённой почвы. В старом грунте почти не остаётся питательных веществ, и растение начинает "голодать". Новая, свежая земля вернёт ему силы и здоровье.

2. Вода уходит сквозь почву, как сквозь сито

Если при поливе вода мгновенно стекает в поддон, значит, в почве разрушились органические волокна, удерживающие влагу. Такой субстрат больше не способен питать корни — нужна замена.

3. Корни "просят свободу"

Корни, выглядывающие из дренажных отверстий, — знак, что растению тесно. Пора пересадить его в больший горшок и дать порцию свежего грунта.

4. Почва изменила структуру

Слишком сухая и твёрдая или, наоборот, постоянно сырая и липкая земля — сигнал, что баланс нарушен. Такой субстрат не обеспечивает нормального доступа воздуха и влаги.

5. Растение увядает без видимых причин

Вы поливаете, обеспечиваете свет, но цветок всё равно выглядит вялым? Возможно, дело в неподходящей или обеднённой почве. Проверьте, в какой грунт он посажен, и при необходимости пересадите в более питательный.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.