Тест: какой вы тип в уборке — Мэри Поппинс, мистер Вульф или Бриджит Джонс?

Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Вы — человек, который с удовольствием наводит блеск или тот, кто считает уборку лишь неприятной обязанностью? Иногда кажется, что ответ очевиден… пока не заглянешь в свой шкаф или на кухонную столешницу. Предлагаем проверить себя в нашем тесте — и узнать, чьей тактике вы ближе: Мэри Поппинс, мистера Вульфа или Бриджит Джонс.

Три архетипа уборки

  • Мэри Поппинс одним взмахом зонтика и лёгким постукиванием по мебели отправляет игрушки и вещи по своим местам. Уборка — это магия и удовольствие.
  • Мистер Вульф из "Криминального чтива" действует чётко, быстро и без лишних разговоров. Через двадцать минут после хаоса — идеальный порядок.
  • Бриджит Джонс героически планирует всё убрать "завтра", но сегодняшний вечер проводит среди коробок с вином, в уютном беспорядке.

Мода на уборку

В последние годы чистота дома стала почти поп-культурой. Кто-то вдохновляется японской философией Мари Кондо, которая советует прощаться с вещами, поблагодарив их за службу. Кто-то пробует шведскую концепцию Swedish Death Cleaning — разбор вещей при жизни, чтобы не оставлять хаос близким.

А в соцсетях популярность набирают звёзды уборки вроде миссис Хинч, которая превращает каждое мытьё полов в маленькое шоу с плейлистом и любимыми средствами.

Почему мы убираем по-разному

Для одних уборка — это способ навести порядок и в мыслях, для других — просто поддержание минимального уровня чистоты. Есть и те, кто живёт в "организованном хаосе" — только они знают, где всё лежит… хотя иногда это уже не хаос, а самый настоящий бардак.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
