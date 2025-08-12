Тест: какой вы тип в уборке — Мэри Поппинс, мистер Вульф или Бриджит Джонс?

Вы — человек, который с удовольствием наводит блеск или тот, кто считает уборку лишь неприятной обязанностью? Иногда кажется, что ответ очевиден… пока не заглянешь в свой шкаф или на кухонную столешницу. Предлагаем проверить себя в нашем тесте — и узнать, чьей тактике вы ближе: Мэри Поппинс, мистера Вульфа или Бриджит Джонс.
В последние годы чистота дома стала почти поп-культурой. Кто-то вдохновляется японской философией Мари Кондо, которая советует прощаться с вещами, поблагодарив их за службу. Кто-то пробует шведскую концепцию Swedish Death Cleaning — разбор вещей при жизни, чтобы не оставлять хаос близким.
А в соцсетях популярность набирают звёзды уборки вроде миссис Хинч, которая превращает каждое мытьё полов в маленькое шоу с плейлистом и любимыми средствами.
Для одних уборка — это способ навести порядок и в мыслях, для других — просто поддержание минимального уровня чистоты. Есть и те, кто живёт в "организованном хаосе" — только они знают, где всё лежит… хотя иногда это уже не хаос, а самый настоящий бардак.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.
