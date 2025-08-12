Почему вода постоянно зелёная? Как правильно чистить воду в садовом бассейне

Ещё на прошлой неделе вода в бассейне была прозрачной и манила освежиться, а теперь дно покрыто зелёным налётом, да и запах стал неприятным? Виноваты вовсе не "заговоры соседей" и не загадочные химические реакции. Причина куда более приземлённая — водоросли.
Водоросли — микроскопические организмы, которые прекрасно чувствуют себя в тёплой и освещённой воде. Достаточно нескольких дней без ухода, и бассейн они начинают считать своей собственностью. Особенно быстро процесс идёт, если фильтрация слабая или уровень pH воды нарушен.
Недостаточная фильтрация оставляет в воде микрочастицы грязи — питательную среду для водорослей. А если ещё и pH слегка смещён в кислую сторону, они размножаются в ускоренном темпе.
Бассе́йн — искусственный водоём как спортивное сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.