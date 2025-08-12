Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пауэрбанк разрешено провозить только в ручной клади из-за опасности литиевых элементов
Супермен ставит последнюю точку в споре о неудаче вселенной Зака Снайдера
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Financial Times: в Испании предложили построить стального быка высотой 300 метров
Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят
Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья
Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу

Почему вода постоянно зелёная? Как правильно чистить воду в садовом бассейне

Механическая чистка и профилактика позволят избавиться от зелёного налёта в бассейне
1:49
Недвижимость

Ещё на прошлой неделе вода в бассейне была прозрачной и манила освежиться, а теперь дно покрыто зелёным налётом, да и запах стал неприятным? Виноваты вовсе не "заговоры соседей" и не загадочные химические реакции. Причина куда более приземлённая — водоросли.

Дачный бассейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачный бассейн

Водоросли — микроскопические организмы, которые прекрасно чувствуют себя в тёплой и освещённой воде. Достаточно нескольких дней без ухода, и бассейн они начинают считать своей собственностью. Особенно быстро процесс идёт, если фильтрация слабая или уровень pH воды нарушен.

Недостаточная фильтрация оставляет в воде микрочастицы грязи — питательную среду для водорослей. А если ещё и pH слегка смещён в кислую сторону, они размножаются в ускоренном темпе.

Как вернуть прозрачность воде

  • Начните с механической очистки.
    Придётся взять в руки щётку и сачок. Очистите стенки и дно бассейна, уберите листья и мусор. Это первый шаг, без которого никакие методы не подействуют.
  • Проверьте фильтрацию.
    Убедитесь, что фильтр работает исправно и подходит по мощности для объёма бассейна. При необходимости замените картриджи или промойте песочный фильтр.
  • Отрегулируйте pH без химии.
    Чтобы стабилизировать кислотно-щелочной баланс, можно использовать обычную пищевую соду. Она слегка повысит pH и создаст условия, в которых водорослям сложнее размножаться. Дополнительный бонус — сода поддерживает естественные процессы очистки воды.
  • Профилактика — проще, чем чистка.
    Чтобы зелень не появилась снова, накрывайте бассейн тентом, особенно в жаркую погоду, и регулярно включайте фильтрацию.

Уточнения

Бассе́йн — искусственный водоём как спортивное сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Домашние животные
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Financial Times: в Испании предложили построить стального быка высотой 300 метров
Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят
Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья
Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу
Учёные подтвердили, что холодный полив усиливает горечь огурцов
Китайцы собрались улететь на черную дыру
СМИ: в Италии в августе 2025 года сократился турпоток на пляжи из-за высоких цен
Ранний подъём и прогулки пешком помогут поддерживать физическую активность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.