Почему вода постоянно зелёная? Как правильно чистить воду в садовом бассейне

Механическая чистка и профилактика позволят избавиться от зелёного налёта в бассейне

Ещё на прошлой неделе вода в бассейне была прозрачной и манила освежиться, а теперь дно покрыто зелёным налётом, да и запах стал неприятным? Виноваты вовсе не "заговоры соседей" и не загадочные химические реакции. Причина куда более приземлённая — водоросли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дачный бассейн

Водоросли — микроскопические организмы, которые прекрасно чувствуют себя в тёплой и освещённой воде. Достаточно нескольких дней без ухода, и бассейн они начинают считать своей собственностью. Особенно быстро процесс идёт, если фильтрация слабая или уровень pH воды нарушен.

Недостаточная фильтрация оставляет в воде микрочастицы грязи — питательную среду для водорослей. А если ещё и pH слегка смещён в кислую сторону, они размножаются в ускоренном темпе.

Как вернуть прозрачность воде

Начните с механической очистки.

Придётся взять в руки щётку и сачок. Очистите стенки и дно бассейна, уберите листья и мусор. Это первый шаг, без которого никакие методы не подействуют.

Убедитесь, что фильтр работает исправно и подходит по мощности для объёма бассейна. При необходимости замените картриджи или промойте песочный фильтр.

Чтобы стабилизировать кислотно-щелочной баланс, можно использовать обычную пищевую соду. Она слегка повысит pH и создаст условия, в которых водорослям сложнее размножаться. Дополнительный бонус — сода поддерживает естественные процессы очистки воды.

Чтобы зелень не появилась снова, накрывайте бассейн тентом, особенно в жаркую погоду, и регулярно включайте фильтрацию.

Уточнения

Бассе́йн — искусственный водоём как спортивное сооружение.



