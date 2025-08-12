Аренда квартиры в Москве: как цены взлетают до миллиона и от чего это зависит

В Москве аренда однокомнатной квартиры может обойтись как в 45-50 тысяч рублей, так и в миллион в месяц — всё зависит от района и условий.
По словам риелтора и эксперта по недвижимости Олега Бендрикова в интервью Москва 24, самое дешевое жильё внутри МКАД — это Выхино и ближайшие районы.
"Однокомнатная квартира там, скорее всего, будет в старом доме с "бабушкиным ремонтом”", — отмечает Бенедиктов.
В районе метро "Юго-Западная" цена за аналогичную квартиру уже поднимется до 80-90 тысяч рублей. Ремонт там будет поприличнее, но до уровня люкса далеко.
С конца лета и в начале осени спрос на аренду растёт. Приезжие ищут жильё ближе к учёбе или работе, обязательно в шаговой доступности от метро.
"Самые дорогие варианты — в центре: "Москва-Сити”, Остоженка. От 100 тысяч рублей за "однушку” с простым ремонтом", — пояснил Бендриков.
На рынке встречаются и уникальные предложения: квартиры по миллиону рублей в месяц площадью 600-700 кв. м. Но чаще премиум-сегмент — это 70-90 кв. м за 250-300 тысяч рублей.
В Совете Федерации предложили создать официальный онлайн-сервис для безопасной аренды. На нём будут проверять документы сторон сделки.
Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артём Шейкин отметил, что это необходимо из-за роста мошенничества.
Только в 2024 году в крупных городах зафиксировано свыше 30 тысяч заявлений о таких преступлениях.
