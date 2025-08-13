Пыль живёт дольше, чем кажется — эти места в доме превращаются в её убежище

Клининг-эксперты: уборка малозаметных зон снижает риск заболеваний

Даже если квартира сверкает чистотой, есть зоны, куда редко доходит тряпка. Именно там оседает пыль, скапливаются микробы и появляется плесень. Их очистка занимает всего несколько минут, а результат заметен сразу.

Кухня: невидимые ловушки для грязи

Решётка вытяжки. Со временем сетка забивается жиром и пылью, из-за чего вытяжка работает хуже. Снимите её и замочите в горячей воде с содой или средством для мытья посуды.

Кнопки и дисплей плиты или микроволновки. Следы пальцев, брызги масла и засохшие капли убираются влажной салфеткой с моющим средством или спиртом.

Ящик для столовых приборов. В щелях накапливаются крошки и пыль. Пропылесосьте внутреннюю часть и протрите уксусным раствором.

Ванная: влажность и бактерии

Слив раковины. Волосы, налёт и запахи устраняются с помощью соды и уксуса или специального ёршика.

Держатель для зубных щёток. Влага внутри — идеальная среда для плесени. Раз в неделю мойте его с мылом и дезинфицируйте.

Складки душевой шторки. Там скапливается плесень и мыльный налёт. Стирайте шторку в машинке или замачивайте в отбеливателе.

Комнаты: пыль в неожиданных местах

Верх дверных косяков. Эта пыль незаметна, пока не протёрли. Достаточно раз в месяц пройтись влажной тряпкой.

Вентиляционные решётки. Пыль мешает циркуляции воздуха. Используйте пылесос и влажную салфетку.

Пуфики и декоративные подушки

В их складках живут пылевые клещи. Пылесосьте и стирайте раз в сезон.

Ручки шкафов (особенно снизу). На них оседает пыль и остаются отпечатки. Протирайте дезинфицирующей салфеткой.

Как не забывать про эти зоны

Включите их в чек-лист уборки.

Пользуйтесь универсальными средствами: уксус, сода, спирт.

Чистите во время других дел — это почти не требует времени.

Вывод: регулярная уборка малозаметных зон повышает гигиену дома и снижает риск заболеваний. Порядок в мелочах создаёт ощущение чистоты в целом.

