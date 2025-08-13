Пыль живёт дольше, чем кажется — эти места в доме превращаются в её убежище

Даже если квартира сверкает чистотой, есть зоны, куда редко доходит тряпка. Именно там оседает пыль, скапливаются микробы и появляется плесень. Их очистка занимает всего несколько минут, а результат заметен сразу.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скрытые уголки уборки
Кухня: невидимые ловушки для грязи
Решётка вытяжки. Со временем сетка забивается жиром и пылью, из-за чего вытяжка работает хуже. Снимите её и замочите в горячей воде с содой или средством для мытья посуды.
Кнопки и дисплей плиты или микроволновки. Следы пальцев, брызги масла и засохшие капли убираются влажной салфеткой с моющим средством или спиртом.
Ящик для столовых приборов. В щелях накапливаются крошки и пыль. Пропылесосьте внутреннюю часть и протрите уксусным раствором.
Ванная: влажность и бактерии
Слив раковины. Волосы, налёт и запахи устраняются с помощью соды и уксуса или специального ёршика.
Держатель для зубных щёток. Влага внутри — идеальная среда для плесени. Раз в неделю мойте его с мылом и дезинфицируйте.
Складки душевой шторки. Там скапливается плесень и мыльный налёт. Стирайте шторку в машинке или замачивайте в отбеливателе.
Комнаты: пыль в неожиданных местах
Верх дверных косяков. Эта пыль незаметна, пока не протёрли. Достаточно раз в месяц пройтись влажной тряпкой.