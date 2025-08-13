Пыль живёт дольше, чем кажется — эти места в доме превращаются в её убежище

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Недвижимость

Даже если квартира сверкает чистотой, есть зоны, куда редко доходит тряпка. Именно там оседает пыль, скапливаются микробы и появляется плесень. Их очистка занимает всего несколько минут, а результат заметен сразу.

Скрытые уголки уборки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скрытые уголки уборки

Кухня: невидимые ловушки для грязи

  • Решётка вытяжки. Со временем сетка забивается жиром и пылью, из-за чего вытяжка работает хуже. Снимите её и замочите в горячей воде с содой или средством для мытья посуды.
  • Кнопки и дисплей плиты или микроволновки. Следы пальцев, брызги масла и засохшие капли убираются влажной салфеткой с моющим средством или спиртом.
  • Ящик для столовых приборов. В щелях накапливаются крошки и пыль. Пропылесосьте внутреннюю часть и протрите уксусным раствором.

Ванная: влажность и бактерии

  • Слив раковины. Волосы, налёт и запахи устраняются с помощью соды и уксуса или специального ёршика.
  • Держатель для зубных щёток. Влага внутри — идеальная среда для плесени. Раз в неделю мойте его с мылом и дезинфицируйте.
  • Складки душевой шторки. Там скапливается плесень и мыльный налёт. Стирайте шторку в машинке или замачивайте в отбеливателе.

Комнаты: пыль в неожиданных местах

  • Верх дверных косяков. Эта пыль незаметна, пока не протёрли. Достаточно раз в месяц пройтись влажной тряпкой.
  • Вентиляционные решётки. Пыль мешает циркуляции воздуха. Используйте пылесос и влажную салфетку.

Пуфики и декоративные подушки

  • В их складках живут пылевые клещи. Пылесосьте и стирайте раз в сезон.
  • Ручки шкафов (особенно снизу). На них оседает пыль и остаются отпечатки. Протирайте дезинфицирующей салфеткой.

Как не забывать про эти зоны

  • Включите их в чек-лист уборки.
  • Пользуйтесь универсальными средствами: уксус, сода, спирт.
  • Чистите во время других дел — это почти не требует времени.

Вывод: регулярная уборка малозаметных зон повышает гигиену дома и снижает риск заболеваний. Порядок в мелочах создаёт ощущение чистоты в целом.

Уточнения

Се́нсорный экра́н (дисплей) - устройство ввода и вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.

