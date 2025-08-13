Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-продукты для губ, которые стали фаворитами россиянок в 2025 году
Эксперт Михайлов: Золотой купол Трампа нарушает запрет на оружие в космосе
Учёные фиксируют признаки активности вулканического поля Кампи Флегрей в Италии
MIA BOYKA продала авто за 5 млн рублей ради клипа: неожиданное решение певицы
Депутат Журова высказалась об ожидания от грядущих переговоров РФ и США
В конце августа можно высаживать клубнику с закрытой корневой системой
Натёртое яблоко делает куриные котлеты мягкими без добавления сливок
Техника дыхания и упражнений бодифлекс снижает вес и укрепляет мышцы
Валя Карнавал в школьные годы ненавидела своё лицо из-за родинок

Уют без изматывающих марафонов: клинеры сделают так, что уборка уйдёт из вашей жизни

Пыль, запахи, пятна и усталость говорят о необходимости вызвать клинеров
1:20
Недвижимость

Чистый дом — это не только уют, но и здоровье. Но иногда даже регулярная уборка перестает справляться. Как понять, что пора звать профессионалов?

Грязная кухня и гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грязная кухня и гостиная

Пыль возвращается слишком быстро

Протираете полки, а через пару дней они снова серые? Значит, нужна глубокая уборка: протирка труднодоступных мест, мытье окон и чистка мебели.

Запахи не исчезают после проветривания

Причина может прятаться в коврах, холодильнике или духовке. Генеральная уборка устранит источники запаха и вернет свежесть.

Пятна и налёт не поддаются

Потускневший кафель, разводы на окнах, жирный налёт на кухне — обычные средства тут бессильны. Профессиональная химчистка решит проблему.

Уборка крадёт выходные

Если на порядок уходит целый день, а чистота держится недолго — пора делегировать. Клинеры вымоют стены, технику и самые сложные зоны.

Аллергены и плесень

Пылевые клещи, грибок и плесень вредят здоровью. Генеральная уборка уничтожит бактерии и снизит риск болезней.

Вывод: заметили хотя бы один признак — не откладывайте. Профессиональная уборка вернет дому чистоту, а вам — время и силы.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Домашние животные
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам Аудио 
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Еда и рецепты
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями Аудио 
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Топ-продукты для губ, которые стали фаворитами россиянок в 2025 году
Эксперт Михайлов: Золотой купол Трампа нарушает запрет на оружие в космосе
Учёные фиксируют признаки активности вулканического поля Кампи Флегрей в Италии
MIA BOYKA продала авто за 5 млн рублей ради клипа: неожиданное решение певицы
Депутат Журова высказалась об ожидания от грядущих переговоров РФ и США
В конце августа можно высаживать клубнику с закрытой корневой системой
Натёртое яблоко делает куриные котлеты мягкими без добавления сливок
Техника дыхания и упражнений бодифлекс снижает вес и укрепляет мышцы
Валя Карнавал в школьные годы ненавидела своё лицо из-за родинок
В России ответили на предложенную Украиной идею воздушного перемирия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.