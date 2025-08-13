Пыль не успевает поселиться — ковер служит так, будто его только купили

Эксперты назвали правила ухода за ковром для продления срока службы

Красивый ковер способен преобразить дом, добавить тепла и уюта. Но без правильного ухода он быстро теряет свежий вид и мягкость. Секрет долговечности прост — регулярный и грамотный уход.

Пылесос — ваш главный помощник

Пыль и мелкий мусор незаметно разрушают ворс. Чтобы этого избежать, пылесосьте ковер 1-2 раза в неделю, а в проходных зонах — ещё чаще. Выбирайте насадку с мягкой щетиной, чтобы не повредить текстуру.

Пятна: действуйте без промедления

Главное правило — убрать пятно, пока оно свежее.

Промокните место чистой тканью или полотенцем.

Обработайте специальным средством или смесью воды с уксусом (1:1).

Не трите! Аккуратно промокайте, чтобы не испортить ворс.

Глубокая чистка — не реже раза в год

Даже при частой уборке ковёр нуждается в глубокой чистке.

Используйте пароочиститель или шампунь для ковров.

Сначала протестируйте средство на незаметном участке.

После чистки хорошо просушите покрытие, чтобы избежать запаха и плесени.

Защита от моли и клещей

Чтобы вредители не поселились в ворсе:

Проветривайте комнату.

Используйте лавандовые саше или кедровые шарики.

Если храните ковер в рулоне, разворачивайте его для проверки.

Ротация — секрет равномерного износа

Раз в несколько месяцев поворачивайте ковер на 180 градусов. Это поможет избежать "протоптанных" зон.

Подложки и дорожки

Подложка под ковер защитит его от трения, а ковровые дорожки в коридоре продлят срок службы.

Хранение без потерь

Перед хранением почистите и просушите ковер.

Скрутите лицевой стороной внутрь.

Держите в сухом, прохладном месте, без прямых солнечных лучей.

Вывод: Уход за ковром — это инвестиция в уют и чистоту дома. Следуя этим простым шагам, вы сохраните его красоту на долгие годы.

