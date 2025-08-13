Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пыль не успевает поселиться — ковер служит так, будто его только купили

Эксперты назвали правила ухода за ковром для продления срока службы
Недвижимость

Красивый ковер способен преобразить дом, добавить тепла и уюта. Но без правильного ухода он быстро теряет свежий вид и мягкость. Секрет долговечности прост — регулярный и грамотный уход.

Уход за ковром
Уход за ковром

Пылесос — ваш главный помощник

Пыль и мелкий мусор незаметно разрушают ворс. Чтобы этого избежать, пылесосьте ковер 1-2 раза в неделю, а в проходных зонах — ещё чаще. Выбирайте насадку с мягкой щетиной, чтобы не повредить текстуру.

Пятна: действуйте без промедления

Главное правило — убрать пятно, пока оно свежее.

  • Промокните место чистой тканью или полотенцем.
  • Обработайте специальным средством или смесью воды с уксусом (1:1).
  • Не трите! Аккуратно промокайте, чтобы не испортить ворс.

Глубокая чистка — не реже раза в год

Даже при частой уборке ковёр нуждается в глубокой чистке.

  • Используйте пароочиститель или шампунь для ковров.
  • Сначала протестируйте средство на незаметном участке.
  • После чистки хорошо просушите покрытие, чтобы избежать запаха и плесени.

Защита от моли и клещей

Чтобы вредители не поселились в ворсе:

  • Проветривайте комнату.
  • Используйте лавандовые саше или кедровые шарики.
  • Если храните ковер в рулоне, разворачивайте его для проверки.

Ротация — секрет равномерного износа

Раз в несколько месяцев поворачивайте ковер на 180 градусов. Это поможет избежать "протоптанных" зон.

Подложки и дорожки

Подложка под ковер защитит его от трения, а ковровые дорожки в коридоре продлят срок службы.

Хранение без потерь

  • Перед хранением почистите и просушите ковер.
  • Скрутите лицевой стороной внутрь.
  • Держите в сухом, прохладном месте, без прямых солнечных лучей.

Вывод: Уход за ковром — это инвестиция в уют и чистоту дома. Следуя этим простым шагам, вы сохраните его красоту на долгие годы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
