Пыль не успевает поселиться — ковер служит так, будто его только купили

Красивый ковер способен преобразить дом, добавить тепла и уюта. Но без правильного ухода он быстро теряет свежий вид и мягкость. Секрет долговечности прост — регулярный и грамотный уход.
Пыль и мелкий мусор незаметно разрушают ворс. Чтобы этого избежать, пылесосьте ковер 1-2 раза в неделю, а в проходных зонах — ещё чаще. Выбирайте насадку с мягкой щетиной, чтобы не повредить текстуру.
Главное правило — убрать пятно, пока оно свежее.
Даже при частой уборке ковёр нуждается в глубокой чистке.
Чтобы вредители не поселились в ворсе:
Раз в несколько месяцев поворачивайте ковер на 180 градусов. Это поможет избежать "протоптанных" зон.
Подложка под ковер защитит его от трения, а ковровые дорожки в коридоре продлят срок службы.
Вывод: Уход за ковром — это инвестиция в уют и чистоту дома. Следуя этим простым шагам, вы сохраните его красоту на долгие годы.
