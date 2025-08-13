Сырость и плесень исчезнут навсегда, если убрать главный источник влаги — и дом перестанет медленно разрушать ваше здоровье

Затхлый аромат плесени — это не просто неприятность, а реальная опасность для здоровья. Споры грибка легко перемещаются по воздуху, оседают на коже, проникают в дыхательные пути и могут вызывать кашель, аллергию, хроническую усталость, головные боли, астму и другие проблемы.
Плесень не всегда заметна. Обратите внимание на запах — он резкий, "подвальный", напоминает тину или застоявшуюся воду. Ещё один тревожный сигнал — конденсат на окнах.
Главное правило — устранять не только запах, но и причину:
После потопа. Проветривание, обогреватели, грунтовка с антисептиком. Мебель, ковры и бельё сушат и обрабатывают поглотителями запаха.
В ванной. Проверка вентиляции, чистка швов плитки, установка полотенцесушителя.
Шкаф с одеждой. Просушка вещей на воздухе до 72 часов, стирка и глажка. Внутри шкафа — обработка уксусным раствором.
Мягкая мебель. Сушка на солнце, замена обивки или ночная "ароматерапия" зелёным чаем или кофе.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
