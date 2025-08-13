Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сырость и плесень исчезнут навсегда, если убрать главный источник влаги — и дом перестанет медленно разрушать ваше здоровье

Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Недвижимость

Затхлый аромат плесени — это не просто неприятность, а реальная опасность для здоровья. Споры грибка легко перемещаются по воздуху, оседают на коже, проникают в дыхательные пути и могут вызывать кашель, аллергию, хроническую усталость, головные боли, астму и другие проблемы.

Запах плесени
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запах плесени

Как распознать проблему

Плесень не всегда заметна. Обратите внимание на запах — он резкий, "подвальный", напоминает тину или застоявшуюся воду. Ещё один тревожный сигнал — конденсат на окнах.

Почему появляется сырость

Главное правило — устранять не только запах, но и причину:

  • Затопление — требует сушки, а иногда и капитального ремонта с антибактериальной обработкой стен.
  • Первый этаж — влага из сырых подвалов просачивается через полы и стены.
  • Старые деревянные дома — древесина удерживает влагу годами.
  • Проблемы с трубами и вентиляцией — конденсат и пар оседают на стенах, создавая условия для грибка.

Как избавиться от запаха

После потопа. Проветривание, обогреватели, грунтовка с антисептиком. Мебель, ковры и бельё сушат и обрабатывают поглотителями запаха.

В ванной. Проверка вентиляции, чистка швов плитки, установка полотенцесушителя.

Шкаф с одеждой. Просушка вещей на воздухе до 72 часов, стирка и глажка. Внутри шкафа — обработка уксусным раствором.

Мягкая мебель. Сушка на солнце, замена обивки или ночная "ароматерапия" зелёным чаем или кофе.

Народные средства

  • Сода + эфирное масло — для плитки и окрашенных поверхностей.
  • Уксус с водой — против распространения плесени.
  • Смесь уксуса, соды и мыла — универсальное средство.
  • Крахмал или кофейная гуща — для одежды.
  • Медный купорос — при сырости в стенах.
  • Фурацилин — для глубокой обработки поражённых мест.

Профилактика

  • Частое проветривание.
  • Сушка белья на улице.
  • Уменьшение источников влаги, включая лишние растения.
  • Влажная уборка с последующим просушиванием.
  • Установка вентиляционных клапанов.
  • Контроль работы вытяжки.
  • Своевременная обработка первых признаков плесени перекисью водорода.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
