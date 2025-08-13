Солнце не пощадит панели для сайдинга, если не знать этот приём: защита фасада от выгорания

Многие уверены, что сайдинг может годами сохранять свежий вид. Но ультрафиолет разрушает даже самые прочные материалы, и сайдинг — не исключение. Разберёмся, как именно солнце влияет на отделку дома и что помогает замедлить этот процесс.
Сайдинг — это панели из полимеров, металла или других материалов для облицовки фасадов. Их крепят на обрешётку, соединяя замками, чтобы получить ровную поверхность.
Выгорание — это не просто потеря яркости, а целая цепочка химических реакций:
Аналогичный эффект можно наблюдать с фотографией на подоконнике: на солнце она тускнеет в разы быстрее, чем в альбоме.
Первые изменения заметны через 1-2 года, а к 7-му году разница между теневыми и солнечными участками становится очевидной.
На южной стороне дома панели быстрее теряют защитный слой. Появляется белёсый налёт, свет рассеивается иначе, и цвет кажется блеклым. Это уже не просто потеря пигмента, а изменение рельефа поверхности.
Акриловый сайдинг (ASA) лучше сопротивляется УФ-лучам, но стоит примерно на 50% дороже винилового.
Металлический и фиброцементный сайдинг медленнее теряют цвет, но дороже и сложнее в монтаже.
Даже самые современные панели не застрахованы от выгорания, но выбор качественного материала и правильная установка способны значительно продлить срок службы отделки.
Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
