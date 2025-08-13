Солнце не пощадит панели для сайдинга, если не знать этот приём: защита фасада от выгорания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:16
Недвижимость

Многие уверены, что сайдинг может годами сохранять свежий вид. Но ультрафиолет разрушает даже самые прочные материалы, и сайдинг — не исключение. Разберёмся, как именно солнце влияет на отделку дома и что помогает замедлить этот процесс.

солнечная сторона дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
солнечная сторона дома

Что такое сайдинг

Сайдинг — это панели из полимеров, металла или других материалов для облицовки фасадов. Их крепят на обрешётку, соединяя замками, чтобы получить ровную поверхность.

Как солнце меняет цвет панелей

Выгорание — это не просто потеря яркости, а целая цепочка химических реакций:

  • УФ-излучение разрушает молекулы пигментов, меняя структуру верхнего слоя.
  • Температурные перепады вызывают расширение и сжатие материала.
  • Влага и кислород запускают окисление, ускоряя старение.

Аналогичный эффект можно наблюдать с фотографией на подоконнике: на солнце она тускнеет в разы быстрее, чем в альбоме.

Что влияет на скорость выцветания

  • Качество материала и защитного слоя.
  • Интенсивность солнца и угол падения лучей.
  • Цвет панелей (тёмные тускнеют быстрее).
  • Климатические условия.
  • Загрязнение воздуха и кислотные дожди.

Первые изменения заметны через 1-2 года, а к 7-му году разница между теневыми и солнечными участками становится очевидной.

Почему "меление" — тревожный сигнал

На южной стороне дома панели быстрее теряют защитный слой. Появляется белёсый налёт, свет рассеивается иначе, и цвет кажется блеклым. Это уже не просто потеря пигмента, а изменение рельефа поверхности.

Какие материалы устойчивее к солнцу

Акриловый сайдинг (ASA) лучше сопротивляется УФ-лучам, но стоит примерно на 50% дороже винилового.
Металлический и фиброцементный сайдинг медленнее теряют цвет, но дороже и сложнее в монтаже.

Даже самые современные панели не застрахованы от выгорания, но выбор качественного материала и правильная установка способны значительно продлить срок службы отделки.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
