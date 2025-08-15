Ошибки в планировке, из-за которых хрущёвка кажется ещё меньше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Недвижимость

Малогабаритная квартира — не приговор, а возможность проявить фантазию и смекалку. Даже стандартная хрущёвка может заиграть новыми красками, если грамотно перепланировать пространство и подобрать правильные дизайнерские решения.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Перепланировка — ключ к свободе

  • Кухня + гостиная
    Объединение этих зон создаёт просторную студию, которая становится центром дома. Здесь удобно устраивать семейные обеды и принимать гостей.

  • Гостиная + спальня
    Разделить пространство можно с помощью раздвижных перегородок, стеллажей или поворотных стен. Днём — единая комната, вечером — уединённая спальная зона.

Мебель, которая работает за двоих

  • В детской прекрасно подойдут кровати-трансформеры и двухъярусные модели с ящиками для хранения.

  • В кухне спасут пространство складные или выдвижные столы, а также барные стойки, заменяющие полноценную обеденную группу.

  • Многофункциональная мебель в любой комнате позволяет хранить вещи и экономить метры одновременно.

Цвет, свет и лёгкость форм

  • Светлая палитра стен и мебели визуально расширяет пространство, а тёплые тона делают его уютнее.

  • Яркие акценты — подушки, ковры, диван — придают интерьеру индивидуальность.

  • Стеклянные столешницы, мебель на тонких ножках и многоуровневое освещение создают ощущение воздуха и глубины.

Маленькая кухня и ванная — тоже с комфортом

  • Глянцевая светлая мебель на кухне отражает свет, делая помещение визуально шире.

  • В ванной помогут подвесная сантехника, угловые ванны или компактные душевые кабины.

Уточнения

Пе́рвое поколе́ние сове́тского типово́го индустриа́льного домострое́ния — секционные (реже коридорные, коридорно-секционные) крупнопанельные, каркасные и каркасно-панельные, кирпичные, крупноблочные (реже кирпично-блочные, объёмно-блочные) многоквартирные жилые дома, серии которых были разработаны в СССР с 1955 года до 1963 года.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
