Скандинавский стиль уступает место: какие интерьеры будут в моде в 2025 году

Эпоха холодных оттенков, простых форм и пустых пространств постепенно уходит. В 2025 году дизайнеры всё чаще предлагают решения, где важны не только стиль и эстетика, но и комфорт, индивидуальность и забота о психологическом состоянии.
Натуральные материалы, живая зелень и даже небольшие водные объекты превращают дом в "зелёный остров" среди городской среды.
Тренд фокусируется на:
обилии растений в интерьере;
использовании камня, дерева, бамбука;
интеграции природных текстур в мебель и отделку.
Такое пространство помогает снизить уровень стресса и создаёт атмосферу уюта.
Вместо сдержанных композиций — яркие цвета, необычные формы и смелые сочетания.
Задача — выразить индивидуальность хозяина через дизайн:
насыщенные оттенки стен и мебели;
арт-объекты и нестандартные декоративные решения;
смешение стилей без строгих рамок.
Тандем винтажных элементов и современных технологий:
ретро-мебель с "умными" функциями;
сочетание классических форм и инновационных материалов;
атмосфера ностальгии с удобством XXI века.
В центре внимания — здоровье и самочувствие жильцов.
Интерьер подстраивается под сезон и настроение:
регулируемое освещение;
системы поддержания оптимальной температуры и влажности;
умные шторы и климатические датчики.
Дизайнеры советуют смелее комбинировать:
грубый камень с мягким текстилем, металл с деревом. Контраст фактур придаёт глубину и индивидуальность.
Освещение перестаёт быть просто функциональным. Многоуровневые сценарии позволяют мгновенно менять атмосферу: от рабочей до романтической.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
