Скандинавский стиль уступает место: какие интерьеры будут в моде в 2025 году

Дизайнеры советуют внедрять биофильный дизайн с растениями и природными материалами

Эпоха холодных оттенков, простых форм и пустых пространств постепенно уходит. В 2025 году дизайнеры всё чаще предлагают решения, где важны не только стиль и эстетика, но и комфорт, индивидуальность и забота о психологическом состоянии.

1. Биофильный дизайн — жизнь в гармонии с природой

Натуральные материалы, живая зелень и даже небольшие водные объекты превращают дом в "зелёный остров" среди городской среды.

Тренд фокусируется на:

обилии растений в интерьере;

использовании камня, дерева, бамбука;

интеграции природных текстур в мебель и отделку.

Такое пространство помогает снизить уровень стресса и создаёт атмосферу уюта.

2. Эмоциональный максимализм — интерьер с характером

Вместо сдержанных композиций — яркие цвета, необычные формы и смелые сочетания.

Задача — выразить индивидуальность хозяина через дизайн:

насыщенные оттенки стен и мебели;

арт-объекты и нестандартные декоративные решения;

смешение стилей без строгих рамок.

3. Умный ретрофутуризм — прошлое и будущее в одном пространстве

Тандем винтажных элементов и современных технологий:

ретро-мебель с "умными" функциями;

сочетание классических форм и инновационных материалов;

атмосфера ностальгии с удобством XXI века.

4. Микроклиматический дизайн — комфорт в любую погоду

В центре внимания — здоровье и самочувствие жильцов.

Интерьер подстраивается под сезон и настроение:

регулируемое освещение;

системы поддержания оптимальной температуры и влажности;

умные шторы и климатические датчики.

Контрасты и свет — новые ключи к уюту

Дизайнеры советуют смелее комбинировать:

грубый камень с мягким текстилем, металл с деревом. Контраст фактур придаёт глубину и индивидуальность.

Освещение перестаёт быть просто функциональным. Многоуровневые сценарии позволяют мгновенно менять атмосферу: от рабочей до романтической.

