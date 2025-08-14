Скандинавский стиль уступает место: какие интерьеры будут в моде в 2025 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Недвижимость

Эпоха холодных оттенков, простых форм и пустых пространств постепенно уходит. В 2025 году дизайнеры всё чаще предлагают решения, где важны не только стиль и эстетика, но и комфорт, индивидуальность и забота о психологическом состоянии.

уютная гостиная с ковром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
уютная гостиная с ковром

1. Биофильный дизайн — жизнь в гармонии с природой

Натуральные материалы, живая зелень и даже небольшие водные объекты превращают дом в "зелёный остров" среди городской среды.
Тренд фокусируется на:

  • обилии растений в интерьере;

  • использовании камня, дерева, бамбука;

  • интеграции природных текстур в мебель и отделку.

Такое пространство помогает снизить уровень стресса и создаёт атмосферу уюта.

2. Эмоциональный максимализм — интерьер с характером

Вместо сдержанных композиций — яркие цвета, необычные формы и смелые сочетания.
Задача — выразить индивидуальность хозяина через дизайн:

  • насыщенные оттенки стен и мебели;

  • арт-объекты и нестандартные декоративные решения;

  • смешение стилей без строгих рамок.

3. Умный ретрофутуризм — прошлое и будущее в одном пространстве

Тандем винтажных элементов и современных технологий:

  • ретро-мебель с "умными" функциями;

  • сочетание классических форм и инновационных материалов;

  • атмосфера ностальгии с удобством XXI века.

4. Микроклиматический дизайн — комфорт в любую погоду

В центре внимания — здоровье и самочувствие жильцов.
Интерьер подстраивается под сезон и настроение:

  • регулируемое освещение;

  • системы поддержания оптимальной температуры и влажности;

  • умные шторы и климатические датчики.

Контрасты и свет — новые ключи к уюту

Дизайнеры советуют смелее комбинировать:
грубый камень с мягким текстилем, металл с деревом. Контраст фактур придаёт глубину и индивидуальность.

Освещение перестаёт быть просто функциональным. Многоуровневые сценарии позволяют мгновенно менять атмосферу: от рабочей до романтической.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
