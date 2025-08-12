Кухонная вытяжка почистит себя сама: нужно использовать только два средства

Кухонная вытяжка — один из самых сложных приборов для уборки. Жир, пыль и остатки готовки оседают на её поверхности и фильтрах, превращая очистку в утомительное занятие. Но есть способ, который избавит вас от долгого оттирания.
Для этого трюка не понадобятся уксус, отбеливатель или дорогие чистящие средства. Нужно всего лишь:
Результат — блестящая вытяжка без долгих усилий и повреждений.
Органические кислоты лимона в сочетании с содой мягко разъедают жир, а пар проникает в труднодоступные места. Этот метод не требует трения или агрессивной химии, что особенно важно для сохранения внешнего вида и долговечности техники.
Создатель контента Ана Тунджон утверждает: метод проверен годами. Многие пользователи подтверждают — они используют его давно и довольны результатом. Некоторые заменяют лимон на уксус, добиваясь аналогичного эффекта.
Пищевая сода полезна и для другой кухонной уборки. Например, чтобы очистить противень, нанесите на него соду и полейте белым уксусом. Когда смесь начнёт пениться, оставьте на ночь, а утром смойте. Противень снова будет как новый.
Вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.
