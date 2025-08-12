Кухонная вытяжка почистит себя сама: нужно использовать только два средства

Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухонная вытяжка — один из самых сложных приборов для уборки. Жир, пыль и остатки готовки оседают на её поверхности и фильтрах, превращая очистку в утомительное занятие. Но есть способ, который избавит вас от долгого оттирания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кухонная вытяжка

Простой метод без химии

Для этого трюка не понадобятся уксус, отбеливатель или дорогие чистящие средства. Нужно всего лишь:

Вскипятить воду в кастрюле; Добавить сок из половины лимона (2 капли будет достаточно) и стакан пищевой соды; Снять фильтры с вытяжки и включить её на максимальную мощность; Оставить на час — пар с содой и лимоном растворит жир; После завершения протрите поверхность салфеткой с обезжиривающим средством.

Результат — блестящая вытяжка без долгих усилий и повреждений.

Почему это работает

Органические кислоты лимона в сочетании с содой мягко разъедают жир, а пар проникает в труднодоступные места. Этот метод не требует трения или агрессивной химии, что особенно важно для сохранения внешнего вида и долговечности техники.

Опыт пользователей

Создатель контента Ана Тунджон утверждает: метод проверен годами. Многие пользователи подтверждают — они используют его давно и довольны результатом. Некоторые заменяют лимон на уксус, добиваясь аналогичного эффекта.

Дополнительный бонус — чистка противня

Пищевая сода полезна и для другой кухонной уборки. Например, чтобы очистить противень, нанесите на него соду и полейте белым уксусом. Когда смесь начнёт пениться, оставьте на ночь, а утром смойте. Противень снова будет как новый.

Уточнения

Вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.