Кухонная вытяжка почистит себя сама: нужно использовать только два средства

Недвижимость

Кухонная вытяжка — один из самых сложных приборов для уборки. Жир, пыль и остатки готовки оседают на её поверхности и фильтрах, превращая очистку в утомительное занятие. Но есть способ, который избавит вас от долгого оттирания.

Кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонная вытяжка

Простой метод без химии

Для этого трюка не понадобятся уксус, отбеливатель или дорогие чистящие средства. Нужно всего лишь:

  1. Вскипятить воду в кастрюле;
  2. Добавить сок из половины лимона (2 капли будет достаточно) и стакан пищевой соды;
  3. Снять фильтры с вытяжки и включить её на максимальную мощность;
  4. Оставить на час — пар с содой и лимоном растворит жир;
  5. После завершения протрите поверхность салфеткой с обезжиривающим средством.

Результат — блестящая вытяжка без долгих усилий и повреждений.

Почему это работает

Органические кислоты лимона в сочетании с содой мягко разъедают жир, а пар проникает в труднодоступные места. Этот метод не требует трения или агрессивной химии, что особенно важно для сохранения внешнего вида и долговечности техники.

Опыт пользователей

Создатель контента Ана Тунджон утверждает: метод проверен годами. Многие пользователи подтверждают — они используют его давно и довольны результатом. Некоторые заменяют лимон на уксус, добиваясь аналогичного эффекта.

Дополнительный бонус — чистка противня

Пищевая сода полезна и для другой кухонной уборки. Например, чтобы очистить противень, нанесите на него соду и полейте белым уксусом. Когда смесь начнёт пениться, оставьте на ночь, а утром смойте. Противень снова будет как новый.

Уточнения

Вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.

