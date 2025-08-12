Экспресс-уборка душа без усилий: пятна и разводы на стекле исчезнут от того, что обычно пьют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Ванная комната — место, где чистота и порядок особенно важны. Но именно здесь уборка часто превращается в испытание. Стеклянные дверцы душа быстро покрываются налётом, пятнами и мутными разводами, а отмыть их бывает сложно и долго.

Причины просты:

  • жёсткая вода;
  • ежедневное использование душа;
  • остатки косметики.

Даже проверенные домашние средства вроде соды или уксуса иногда дают слабый результат. Но есть один простой способ, который удивит — и для него не нужны дорогие чистящие. Всё, что потребуется, — обычная кола.

Почему это работает

Напиток содержит фосфорную и лимонную кислоты, которые легко растворяют минеральные отложения. Нужно лишь распылить колу на загрязнённую поверхность или протереть её смоченной тряпкой. Через несколько минут смыть тёплой водой и вытереть насухо. Без скребков и сильного давления стекло вновь станет прозрачным, а налёт исчезнет. При этом силиконовые уплотнители и другие чувствительные элементы не пострадают.

Другие применения колы в уборке

  • Туалет — налейте стакан колы в чашу, подождите несколько минут и смойте: налёт уйдёт.
  • Плитка и швы — нанесите колу, оставьте на время, а затем смойте: грязь растворится.
  • Сантехника — протрите приборы тряпкой с колой, и они засияют.
  • Ржавчина — напиток размягчает налёт, облегчая удаление или откручивание деталей.

Простой продукт из холодильника способен заменить целый арсенал бытовой химии — и при этом работать быстро и безопасно.

Уточнения

