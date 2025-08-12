Цены на аренду в Москве растут, но у сезона есть неожиданный тормоз

Каждый август на рынке долгосрочной аренды оживление: студенты спешно ищут квартиры перед началом учебы, а офисные сотрудники — перед стартом делового сезона. Этот наплыв арендаторов традиционно подталкивает цены вверх.
По данным аналитиков "Циан", к началу августа 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве выросла на 9% по сравнению с минимумами мая — с 62,7 до 68,4 тыс. рублей в месяц.
"В прошлом году за такой же период рост составил 19%, а к концу высокого сезона — +31%", — отметила Елена Бобровская, эксперт Циан. Аналитики.
Тогда повышение продолжалось до середины сентября.
В этом году сценарий другой. По прогнозам, в ближайшие 4-6 недель цены увеличатся еще на 5-6%. По словам Бобровской, на более умеренные темпы роста влияют несколько факторов:
При этом сезонный всплеск спроса всё равно сохранится, особенно в популярном сегменте недорогих квартир в шаговой доступности от метро. Эксперты отмечают, что после середины сентября темпы роста ставок обычно замедляются, а к концу осени рынок выходит на стабильный уровень, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
