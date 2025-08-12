Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова
Врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему душ лучше принимать вечером, а не утром
Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне
Питание перед пробежкой: есть за два часа, избегать кофе и выбирать лёгкий белок — рекомендации тренеров
В Госдуме ответили на резкое заявление Эстонии о границе с РФ
Пхукет, Паттайя, Ко Чанг, Ко Самуи и Краби вошли в топ курортов Таиланда
Автоэксперт Сергей Зиновьев: камеры строже инспекторов при фиксации нарушений ПДД
В России ответили на заявление ЕС об условии переговоров Путина и Трампа

Цены на аренду в Москве растут, но у сезона есть неожиданный тормоз

Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
1:44
Недвижимость

Каждый август на рынке долгосрочной аренды оживление: студенты спешно ищут квартиры перед началом учебы, а офисные сотрудники — перед стартом делового сезона. Этот наплыв арендаторов традиционно подталкивает цены вверх.

Гардеробная в спальне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гардеробная в спальне

По данным аналитиков "Циан", к началу августа 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве выросла на 9% по сравнению с минимумами мая — с 62,7 до 68,4 тыс. рублей в месяц.

"В прошлом году за такой же период рост составил 19%, а к концу высокого сезона — +31%", — отметила Елена Бобровская, эксперт Циан. Аналитики.

Тогда повышение продолжалось до середины сентября.

В этом году сценарий другой. По прогнозам, в ближайшие 4-6 недель цены увеличатся еще на 5-6%. По словам Бобровской, на более умеренные темпы роста влияют несколько факторов:

  • замедление экономики и более скромная динамика зарплат;
  • больший объем предложений на рынке по сравнению с прошлым годом;
  • эффект высокой базы 2024 года;
  • отсутствие значимых изменений в смежных сегментах.

При этом сезонный всплеск спроса всё равно сохранится, особенно в популярном сегменте недорогих квартир в шаговой доступности от метро. Эксперты отмечают, что после середины сентября темпы роста ставок обычно замедляются, а к концу осени рынок выходит на стабильный уровень, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.