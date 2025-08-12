Цены на аренду в Москве растут, но у сезона есть неожиданный тормоз

Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый август на рынке долгосрочной аренды оживление: студенты спешно ищут квартиры перед началом учебы, а офисные сотрудники — перед стартом делового сезона. Этот наплыв арендаторов традиционно подталкивает цены вверх.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гардеробная в спальне

По данным аналитиков "Циан", к началу августа 2025 года стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве выросла на 9% по сравнению с минимумами мая — с 62,7 до 68,4 тыс. рублей в месяц.

"В прошлом году за такой же период рост составил 19%, а к концу высокого сезона — +31%", — отметила Елена Бобровская, эксперт Циан. Аналитики.

Тогда повышение продолжалось до середины сентября.

В этом году сценарий другой. По прогнозам, в ближайшие 4-6 недель цены увеличатся еще на 5-6%. По словам Бобровской, на более умеренные темпы роста влияют несколько факторов:

замедление экономики и более скромная динамика зарплат;

больший объем предложений на рынке по сравнению с прошлым годом;

эффект высокой базы 2024 года;

отсутствие значимых изменений в смежных сегментах.

При этом сезонный всплеск спроса всё равно сохранится, особенно в популярном сегменте недорогих квартир в шаговой доступности от метро. Эксперты отмечают, что после середины сентября темпы роста ставок обычно замедляются, а к концу осени рынок выходит на стабильный уровень, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.