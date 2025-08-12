Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Центробанк: рост спроса на наличные в июне и июле связан с отключениями интернета
Депутат Колесник пригрозил ударами по европейским столицам в случае атаки НАТО на Калининград
Специалисты объяснили, что дефицит кислорода, влаги и азота замедляет разложение компоста
Омега-3, антиоксиданты и вода: тройка союзников упругой кожи
Жареные лисички с чесноком и укропом: пошаговый рецепт
Пробки в крупных городах повышают износ сцепления — предупреждение специалистов
Евгений Авсеенко избран новым атаманом Вологодского казачьего общества
Китай сократил экспорт редкоземельных элементов на 23%
Исследование 2024 года: отказ от газировки в пользу воды даёт стабильное снижение веса

Дворец для лопат и граблей: как построить сарай, который простоит десятилетиями

Строители: монолитное основание и антисептик продлят срок службы сарая
1:54
Недвижимость

Слово "сарай" с персидского переводится как "дворец". И пусть на дачных участках он редко выглядит роскошно, но построить аккуратный, удобный и долговечный хозблок вполне реально самому. Главное — заранее продумать размеры, материалы и внутреннее наполнение.

Деревянный сарай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Деревянный сарай

Выбор места и размеров

Сначала определитесь, что будете хранить: только садовый инвентарь или технику вроде культиватора. От этого зависит площадь. Для инструментов хватит 1,5x1,5 м, для техники — около 2x3 м.

Инструменты и материалы

Перед стартом проверьте наличие молотка, пилы, шуруповерта, уровня, стремянки и крепежа. Для стройки понадобятся кирпич, брус 50x50 и 100x100 мм, гидроизоляция, доска 40 мм, ОСП-плита, фасадная плитка или сайдинг, антисептики и кровельный материал.

Фундамент и каркас

Проще всего сделать столбчатое основание из кирпича, но надежнее — монолитную плиту. Каркас собирают из бруса, соединяя "в полдерева" и укладывая через слой гидроизоляции.

Пол, крыша, обшивка

Пол можно сделать из доски или покрыть полимерным составом. Крыша — чаще односкатная с уклоном. Каркас обшивают ОСП и отделывают в тон дому: плиткой или сайдингом.

Защита и электрика

Все деревянные детали обрабатывают антисептиками, нанося минимум два слоя. Электропроводку лучше проложить в гофре, сделать розетки внутри и, при необходимости, снаружи.

Совет

Сарай впишется в участок, если повторит цвет и фактуру основного дома. Тогда он станет не просто хозпостройкой, а гармоничной частью двора.

Уточнения

Гидроизоляция (от др.-греч. Υδωρ - вода и изоляция) — защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидроизоляция).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад
Домашние животные
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад Аудио 
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Последние материалы
Депутат Колесник пригрозил ударами по европейским столицам в случае атаки НАТО на Калининград
Специалисты объяснили, что дефицит кислорода, влаги и азота замедляет разложение компоста
Омега-3, антиоксиданты и вода: тройка союзников упругой кожи
Жареные лисички с чесноком и укропом: пошаговый рецепт
Пробки в крупных городах повышают износ сцепления — предупреждение специалистов
Евгений Авсеенко избран новым атаманом Вологодского казачьего общества
Китай сократил экспорт редкоземельных элементов на 23%
Исследование 2024 года: отказ от газировки в пользу воды даёт стабильное снижение веса
Хороший сон помогает сжигать калории так же, как тренировка — данные Welltech
Дочь Глюкозы Рэй: звёздная мама стала для меня проблемой – откровенное признание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.