Дорогая техника не нужна: эти простые вещи ставят в тупик даже опытных взломщиков квартир

Два замка разного типа повышают защиту квартиры от взлома

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая пятая кража в России происходит с проникновением в жильё. Чаще всего хозяева узнают о случившемся только по возвращении домой. А ведь есть и более опасные ситуации — грабежи и разбои, когда преступники действуют открыто. Поэтому защищать нужно не только имущество, но и близких.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Защитный замок

Замки: первый рубеж обороны

Воры оценивают замок по времени, которое уйдёт на вскрытие. Чем сложнее механизм, тем меньше желания возиться.

Оптимально ставить два разных типа: сувальдный и цилиндровый. Для цилиндрового замка полезна броненакладка — недорогая, но эффективная защита.

Обратите внимание на класс стойкости по ГОСТ:

I класс — всего 2 минуты на взлом.

IV класс — до 30 минут сопротивления.

Есть и цифровые замки — с кодом, отпечатком пальца, сигнализацией при взломе. Но они могут привлекать внимание: дорогая модель намекает, что в доме есть ценности.

Дверь: толщина и монтаж решают

Дверь, открывающаяся наружу, сложнее выломать. Коробку лучше бетонировать, а полотно выбирать толщиной от 8 см со сталью не тоньше 1 мм. По ГОСТ самый надёжный класс — М1.

Окна: защита без потери внешнего вида

Для пластиковых и деревянных окон есть международная классификация DIN V ENV 1627 (от WK1 до WK3).

На первых этажах можно поставить рольставни или наклеить бронеплёнку — она выдержит удары и кирпич, при этом не портит вид окна и улучшает звукоизоляцию. Стоимость — 1500-3000 ₽ за окно.

Сигнализация и "умный дом"

Система с датчиками на окнах, дверях и внутри квартиры — лучший вариант. Современные решения позволяют наблюдать за жильём через смартфон, получать уведомления о незакрытых окнах или попытках взлома.

Камеры и охрана

Видеонаблюдение у подъезда и на этажах отпугивает воров, особенно если разместить предупреждающие наклейки. Ещё надёжнее — охранники, совершающие обходы и имеющие кнопку вызова группы быстрого реагирования.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.