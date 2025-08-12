Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Интерьер 2025 года ломает привычные правила: теперь он работает на вас, а не наоборот

Дизайнеры назвали ключевые цвета и материалы для интерьера 2025 года
1:43
Недвижимость

В новом сезоне дизайн перестаёт быть просто "картинкой" — он отражает образ жизни. Пространство должно вдохновлять и работать на вас.

Гармония интерьера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гармония интерьера

Цвета года

В тренде — природная гамма с мягкими переходами:

  • Тёплый беж — база для уюта.
  • Оливковый, шалфейный — гармония с деревом.
  • Терракотовый и кирпичный — тепло и акценты.
  • Мягкий серо-голубой, глубокий шоколад, графит.
  • Нюансы индиго, ржавчины, мха.

Главное — сочетать оттенки осознанно, избегая хаотичности.

Как работать с цветом

  • База — нейтральные тона.
  • Акценты — 1-2 трендовых цвета.
  • Нюансность — один цвет в разных оттенках.
  • Металлические детали — латунь, медь, чёрный никель.

Фактура в интерьере

2025 год — про тактильность: шероховатое дерево, лен, камень, металл с патиной, глина. Комбинируйте 3-4 текстуры в комнате для глубины.

Мебель-трансформер

Компактные квартиры требуют гибкости: раскладные столы, кровати с хранением, диваны-модули, шкафы-перегородки, откидные рабочие зоны.

Экостиль

Натуральные материалы, растения, минимализм в декоре — всё для уюта и гармонии.

Как обновить интерьер без ремонта

  • Замена текстиля.
  • Акцентная стена.
  • Модные аксессуары.
  • Перекраска мебели.
  • Живые растения.
  • Новое освещение.

Тренды 2025 — это не гонка за модой, а поиск баланса между стилем и вашим комфортом.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
