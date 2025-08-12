Интерьер 2025 года ломает привычные правила: теперь он работает на вас, а не наоборот

В новом сезоне дизайн перестаёт быть просто "картинкой" — он отражает образ жизни. Пространство должно вдохновлять и работать на вас.
В тренде — природная гамма с мягкими переходами:
Главное — сочетать оттенки осознанно, избегая хаотичности.
2025 год — про тактильность: шероховатое дерево, лен, камень, металл с патиной, глина. Комбинируйте 3-4 текстуры в комнате для глубины.
Компактные квартиры требуют гибкости: раскладные столы, кровати с хранением, диваны-модули, шкафы-перегородки, откидные рабочие зоны.
Натуральные материалы, растения, минимализм в декоре — всё для уюта и гармонии.
Тренды 2025 — это не гонка за модой, а поиск баланса между стилем и вашим комфортом.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
