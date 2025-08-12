Интерьер 2025 года ломает привычные правила: теперь он работает на вас, а не наоборот

Дизайнеры назвали ключевые цвета и материалы для интерьера 2025 года

В новом сезоне дизайн перестаёт быть просто "картинкой" — он отражает образ жизни. Пространство должно вдохновлять и работать на вас.

Цвета года

В тренде — природная гамма с мягкими переходами:

Тёплый беж — база для уюта.

Оливковый, шалфейный — гармония с деревом.

Терракотовый и кирпичный — тепло и акценты.

Мягкий серо-голубой, глубокий шоколад, графит.

Нюансы индиго, ржавчины, мха.

Главное — сочетать оттенки осознанно, избегая хаотичности.

Как работать с цветом

База — нейтральные тона.

Акценты — 1-2 трендовых цвета.

Нюансность — один цвет в разных оттенках.

Металлические детали — латунь, медь, чёрный никель.

Фактура в интерьере

2025 год — про тактильность: шероховатое дерево, лен, камень, металл с патиной, глина. Комбинируйте 3-4 текстуры в комнате для глубины.

Мебель-трансформер

Компактные квартиры требуют гибкости: раскладные столы, кровати с хранением, диваны-модули, шкафы-перегородки, откидные рабочие зоны.

Экостиль

Натуральные материалы, растения, минимализм в декоре — всё для уюта и гармонии.

Как обновить интерьер без ремонта

Замена текстиля.

Акцентная стена.

Модные аксессуары.

Перекраска мебели.

Живые растения.

Новое освещение.

Тренды 2025 — это не гонка за модой, а поиск баланса между стилем и вашим комфортом.

