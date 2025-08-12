Ваша спальня кажется тесной? Вот что нужно изменить прямо сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Небольшая площадь спальни часто воспринимается как серьёзная проблема, но дизайнеры уверены: грамотно распорядившись каждым сантиметром, можно создать атмосферу уюта и лёгкости.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Главная трудность, по словам специалистов, кроется в неправильной организации пространства. Лишние предметы, громоздкая мебель и хаотичное хранение делают комнату перегруженной и визуально уменьшают её. Особенно часто ситуацию усугубляют открытые полки с беспорядком или массивная кровать без дополнительной функциональности.

Секрет в функциональности и светлых оттенках

Профессионалы советуют начать с выбора мебели-трансформера и встроенных систем хранения. Кровать с выдвижными ящиками, шкафы до потолка и светлые пастельные тона в отделке помогают визуально расширить помещение.

Зеркала, отражающие поверхности и вертикальное освещение усиливают эффект простора. Подвесные светильники и настенные бра освобождают прикроватные тумбочки, а аккуратные узкие полки заменяют громоздкие конструкции.

Меньше — значит больше

Многофункциональные предметы становятся ключевым элементом маленькой спальни. Пуф с отделением для хранения или складной стол выполняют сразу несколько задач, сокращая количество мебели.

Текстиль лучше подбирать лёгкий и ненавязчивый: тонкие шторы вместо плотных портьер, однотонный ковёр среднего размера и минимальное количество декоративных подушек помогают сохранить воздушность.

Минимализм и акценты

Избыток декора моментально "съедает" пространство, поэтому достаточно пары выразительных деталей — картины, настенного панно или растения в горшке. Такие акценты добавляют индивидуальности, не нарушая баланс.

Открытая зона у кровати создаёт иллюзию дополнительного метража, а отказ от массивных прикроватных тумб в пользу подвесных полок оставляет больше места для движения.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

