Невидимая роскошь в каждом штрихе — как электрофурнитура перестала быть заметной

Тренд в интерьере: электрофурнитура, которая сливается с дизайном

Современный дизайн — это искусство, где нет случайных деталей. Даже розетки и выключатели должны вписываться в общую картину, оставаясь функциональными и при этом почти незаметными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гармония скрытой функциональности

Почему "скрытая" техника — тренд

Сегодня популярно убирать из виду всё, что может нарушить целостность пространства. Электрофурнитура больше не обязана быть на виду — она "растворяется" в интерьере, не отвлекая внимание.

Подбираем стиль под обстановку

Лофт: чёрные рамки, сочетающиеся с бетоном и грубой штукатуркой, создают эффект брутальности.

Скандинавский или минимализм: белый цвет и матовая поверхность подчеркнут лёгкость и чистоту.

Гибкость установки

Не всегда удобно ставить розетки в стандартном положении. Возможность развернуть рамку горизонтально или вертикально помогает подстроиться под планировку.

Дополнительные возможности

Часто мы заряжаем гаджеты в разных комнатах и теряем адаптеры. Решение — розетки с USB и Type-C портами, которые избавляют от необходимости искать зарядку.

Единый стиль во всей квартире

Разные модели выключателей и розеток в одном пространстве создают хаос. Лучше выбрать линейку одной коллекции и сохранить визуальную гармонию.

Качество, которое видно

Дешёвый пластик, пожелтевшие кнопки и царапины на корпусе моментально портят впечатление. Качественные материалы и лёгкий уход помогут сохранить внешний вид надолго.

Электрофурнитура — это не просто технический элемент, а важная деталь, влияющая на восприятие всего интерьера. И чем гармоничнее она вписана, тем уютнее будет ваше пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



