Покупатели рванули за квартирами: где в Венгрии недвижимость ищут чаще всего

Конец июля стал для венгерского рынка недвижимости точкой нового пика. По данным портала zenga. hu, количество людей, проявивших серьёзный интерес к продаже или аренде жилья, превысило январский максимум.
В последнюю неделю месяца активность оказалась на 2% выше, чем во вторую неделю января, которая до этого считалась рекордной.
Эксперты отмечают: драйверами стали сразу два фактора — запуск программы Otthon Start в сентябре и объявление лимитов для льготных кредитов. Эти изменения подтолкнули к поиску жилья тех, кто ранее был вытеснен с рынка, пишет portfolio.hu.
Последняя неделя июля стала второй по уровню интереса к продажам квартир за весь 2025 год. Количество звонков и сообщений через платформу превысило средние показатели первого квартала.
Аналитики подчеркивают: в Будапеште рост интереса составил 38% по сравнению с июлем прошлого года и 45% относительно периода до объявления Otthon Start. При этом максимальная цена квадратного метра для получения льготного кредита — 1,5 млн форинтов. Этот лимит легче соблюсти в сельских районах, чем в столице, поэтому столичный скачок спроса оказался умеренным.
В пяти уездах активность выросла более чем на полтора раза по сравнению с периодом до запуска программы. Лидерами стали:
В этих регионах речь идёт именно о "серьёзных" покупателях и арендаторах — тех, кто оставил контактный номер или написал продавцу.
Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.