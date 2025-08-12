Покупатели рванули за квартирами: где в Венгрии недвижимость ищут чаще всего

Активность покупателей жилья в Венгрии превысила январский максимум

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Конец июля стал для венгерского рынка недвижимости точкой нового пика. По данным портала zenga. hu, количество людей, проявивших серьёзный интерес к продаже или аренде жилья, превысило январский максимум.

Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Будапешт, Венгрия

В последнюю неделю месяца активность оказалась на 2% выше, чем во вторую неделю января, которая до этого считалась рекордной.

Эксперты отмечают: драйверами стали сразу два фактора — запуск программы Otthon Start в сентябре и объявление лимитов для льготных кредитов. Эти изменения подтолкнули к поиску жилья тех, кто ранее был вытеснен с рынка, пишет portfolio.hu.

Второе место в рейтинге активности за год

Последняя неделя июля стала второй по уровню интереса к продажам квартир за весь 2025 год. Количество звонков и сообщений через платформу превысило средние показатели первого квартала.

Аналитики подчеркивают: в Будапеште рост интереса составил 38% по сравнению с июлем прошлого года и 45% относительно периода до объявления Otthon Start. При этом максимальная цена квадратного метра для получения льготного кредита — 1,5 млн форинтов. Этот лимит легче соблюсти в сельских районах, чем в столице, поэтому столичный скачок спроса оказался умеренным.

Регионы-лидеры по росту

В пяти уездах активность выросла более чем на полтора раза по сравнению с периодом до запуска программы. Лидерами стали:

Комаром-Эстергом — +76%

Бач-Кишкун — +73%

Веспрем — +69%

Дьёр-Мошон-Шопрон — +66%

Фейер — +60%

В этих регионах речь идёт именно о "серьёзных" покупателях и арендаторах — тех, кто оставил контактный номер или написал продавцу.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.