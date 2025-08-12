Балканский штурм Халкидик: как иностранцы вытесняют греков с побережья

В прибрежных районах Северной Греции — от Халкидик до Кавалы и Аспровальты — спрос на недвижимость резко вырос.

Местные риелторы отмечают: активнее всего покупают жильё инвесторы из Болгарии, Румынии и других балканских стран. Хотя такая тенденция наблюдалась и раньше, в 2025 году она усилилась после того, как Болгария и Румыния полностью вошли в Шенгенскую зону.

По словам участников рынка, в информационном поле активно обсуждается "наплыв болгарских покупателей", но профессионалы уточняют: реальное лидерство по объёму сделок и стоимости объектов в регионе удерживают израильские инвесторы.

Они приобретают целые жилые и коммерческие комплексы за миллионы евро, тогда как большинство балканских покупателей выбирают курортные квартиры и дома до 200 тысяч евро.

Почему спрос кажется выше, чем есть на самом деле

Инвестиционные консультанты объясняют, что реальная активность может выглядеть завышенной. Например, если в определённом районе есть около пятидесяти потенциальных покупателей из Болгарии, а предложений мало, они будут обращаться к десяткам риелторов, создавая иллюзию огромного спроса.

Особенно высоко ценятся объекты на Халкидиках, где даже дома без прямого выхода к морю стоят 5-6 тысяч евро за квадратный метр, а прибрежные — значительно дороже. Для среднестатистического грека такие цены становятся недосягаемыми.

Волны иностранных покупок

Руководитель Ассоциации недвижимости Салоник Танос Цулканакис отмечает, что нынешний интерес болгар и румын начался вскоре после пандемии. Схема часто одинакова: сначала туристы приезжают на отдых, а потом возвращаются как покупатели. До этого, в течение 15 лет, регион пережил "сербскую" и "украинскую" волну, а также активный интерес россиян, который со временем сошёл на нет из-за войны и санкций.

Сегодня около 60-70% иностранных инвестиций в недвижимость Северной Греции по сумме сделок приходится на израильтян. Оставшиеся проценты делят между собой Румыния, Болгария, Сербия, Северная Македония и Турция.

Неформальная аренда и "чёрный Airbnb"

Часть купленных домов используется не для личного отдыха, а для неофициальной сдачи в аренду землякам. Чаще всего такие сделки оформляются как "приём родственников и друзей" и не фиксируются в греческих налоговых базах.

Представители профессиональной палаты Халкидики называют это "чёрным Airbnb" и предупреждают: такая практика наносит ущерб бюджету и создаёт нечестную конкуренцию на рынке, пишет in.gr.

Деньги и их происхождение

На рынке не принято открыто говорить о сделках "в конвертах", но участники отрасли признают, что подобные случаи есть. По их словам, разрыв между официальной ценой в документах и фактической суммой сделки иногда настолько очевиден, что налоговым службам нетрудно заметить нарушения.

Отвечая на вопрос, как жители стран с более низким уровнем жизни могут позволить себе дорогую недвижимость на Халкидиках, эксперты говорят о наличии в любой стране определённого слоя населения с высокими доходами, в том числе и сомнительного происхождения.

Из Болгарии — к Эгейскому морю

В Кавале ситуация похожая: спрос на дома и квартиры от болгар, румын и других соседей усилился после отмены пограничного контроля и улучшения транспортной инфраструктуры.

Местные риелторы отмечают, что теперь дорога до греческого побережья для жителей Балкан стала значительно быстрее и удобнее, что сделало покупку жилья ещё более привлекательной.

Уточнения

