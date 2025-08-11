Как навести порядок в доме и голове одним способом — секрет шведов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Döstädning: философия чистоты, которая избавит вас от хлама и тревог
2:18
Недвижимость

В Швеции его называют döstädning — буквально "уборка перед смертью". Но не спешите пугаться: это вовсе не про траур, а про осознанное избавление от лишнего, которое освобождает и пространство, и разум.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

Метод родился в 1980-х, когда шведы переживали экономическую нестабильность и искали способы жить проще. Идея проста: представить, что у вас впереди последние дни, и оставить после себя порядок — без хлама и недоделанных дел.

Но со временем döstädning превратился в универсальную "жизненную уборку", которую можно применять в любое время — хоть весной, хоть перед переездом, хоть после эмоционально сложного периода.

Чем отличается döstädning от обычной уборки

  • Очищает не только полки, но и мысли — избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете место для нового и перестаёте хранить то, что тянет в прошлое.
  • Помогает жить проще — остаются только предметы, которые действительно нужны или приносят радость.
  • Учит экологичности — вещи не просто выбрасываются, а находят вторую жизнь: дарятся, перерабатываются или используются повторно.
  • Снижает нагрузку на близких — вам не придётся думать, кто и что будет разбирать "потом".

Как практиковать döstädning

  • Выберите спокойный день — этот процесс нельзя сделать наскоро.
  • Двигайтесь комната за комнатой — начинайте с простого: обувные шкафы, кухонные ящики, книжные полки.
  • Спрашивайте себя: "Мне это нужно? Мне это нравится? Может, это пригодится другому?"
  • Разделяйте вещи на три категории: подарить, переработать, выбросить.
  • Не застревайте в ностальгии — храните воспоминания, но не вещи, которые держат вас в прошлом.
  • Создайте новый порядок — каждое оставленное на месте должно быть понятно и доступно.

Шведский метод учит отпускать лишнее без чувства вины и с уважением к прошлому. После döstädning в доме становится чище, а в голове — тише.

И самое ценное: он напоминает, что жить лучше в порядке, чем в хаосе, и что самое важное мы всегда носим не в ящиках, а в себе.

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
