Летняя ошибка, из-за которой продукты в морозильнике портятся быстрее

Жаркий сезон — настоящее испытание для любой морозильной камеры. Мы открываем дверцу чаще, чем зимой, доставая мороженое, лед и прохладительные напитки.
Но каждое лишнее открытие впускает в камеру тёплый и влажный воздух — идеальную среду для образования инея и наледи, которые портят продукты и снижают эффективность техники.
Ледяная корка на продуктах — не просто эстетическая проблема. Это признак обезвоживания пищи: влага испаряется, кристаллизуется и оседает на упаковке, лишая продукты вкуса, текстуры и питательной ценности. После размораживания мясо или овощи теряют сочность и превращаются в безвкусную массу.
Простой и эффективный способ избежать этих проблем — вакуумная упаковка. Устройство откачивает воздух из пакета и герметично его запаивает. В таких условиях влага остаётся внутри продукта, предотвращая "морозные ожоги".
Мясо, рыба, овощи и даже ягоды сохраняются в идеальном состоянии, а после разморозки выглядят и вкусны так, будто только что приготовлены.
Даже с вакуумной упаковкой стоит помнить: чем меньше наледи в камере, тем выше её производительность и меньше расход электроэнергии. Старайтесь открывать дверцу как можно реже и ненадолго, а внутри поддерживайте порядок — так вы будете точно знать, где лежит нужный продукт, и не станете "перебирать" всё содержимое в поисках.
