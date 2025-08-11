Запах в туалете исчезает за 20 минут: лимон и сода бессильны — и вот что действительно работает

Резкий запах мочи в туалете — проблема, с которой рано или поздно сталкивается почти каждый. И хотя привычные средства вроде лимона или соды помогают не всегда, есть простой и эффективный способ, который часто используют профессиональные уборщики.
Неприятный аромат возникает из-за кристаллов мочевой кислоты, которые глубоко въедаются в поверхность унитаза, кафеля или пола. Обычная уборка убирает лишь верхний слой загрязнения, но не устраняет источник запаха. Со временем ситуация только ухудшается.
Вместо лимона или соды возьмите обычный белый уксус.
Для усиления эффекта можно добавить пару капель эфирного масла чайного дерева или лаванды — они обладают антисептическими свойствами.
Этот способ не только полностью убирает неприятный запах, но и дезинфицирует поверхности, предотвращая повторное появление проблемы.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.