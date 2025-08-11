Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Недвижимость

Резкий запах мочи в туалете — проблема, с которой рано или поздно сталкивается почти каждый. И хотя привычные средства вроде лимона или соды помогают не всегда, есть простой и эффективный способ, который часто используют профессиональные уборщики.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Почему появляется запах

Неприятный аромат возникает из-за кристаллов мочевой кислоты, которые глубоко въедаются в поверхность унитаза, кафеля или пола. Обычная уборка убирает лишь верхний слой загрязнения, но не устраняет источник запаха. Со временем ситуация только ухудшается.

Проверенный метод

Вместо лимона или соды возьмите обычный белый уксус.

  • Подогрейте его до тёплого состояния (не доводите до кипения).
  • Налейте в пульверизатор или аккуратно распределите губкой на загрязнённые участки.
  • Оставьте на 15-20 минут, чтобы кислота разрушила кристаллы мочевой кислоты.
  • Протрите поверхность щёткой и смойте тёплой водой.

Для усиления эффекта можно добавить пару капель эфирного масла чайного дерева или лаванды — они обладают антисептическими свойствами.

Профилактика

  • Регулярно мойте поверхности, особенно в труднодоступных местах.
  • Протирайте пол вокруг унитаза дезинфицирующим раствором.
  • Следите за исправностью сантехники: протечки могут усиливать запах.

Этот способ не только полностью убирает неприятный запах, но и дезинфицирует поверхности, предотвращая повторное появление проблемы.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

