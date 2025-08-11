Секрет отелей: простой способ очистить душевую перегородку до блеска

Чистые, блестящие душевые перегородки — это не только про эстетику, но и про уют в ванной. Однако даже при регулярном уходе стекло быстро покрывается налётом от мыла, каплями воды и известковыми разводами.
Отели давно знают секрет, как вернуть стеклянным поверхностям идеальный вид без многочасового натирания. И, что самое приятное, этот метод легко повторить дома — понадобится всего один простой ингредиент.
Вместо агрессивных чистящих средств отельные горничные используют уксус. Он безопасен для стекла, не оставляет царапин и эффективно растворяет известковый налёт.
В уксусе содержится кислота, которая разрушает минералы из жёсткой воды, а также удаляет мыльные отложения. К тому же он обладает лёгким дезинфицирующим эффектом, устраняя неприятные запахи.
Совет: для сильных загрязнений процедуру можно повторить или добавить немного пищевой соды — она усилит эффект и поможет удалить въевшиеся пятна.
Простое решение, которое экономит время, деньги и силы, а результат — как в дорогом отеле.
Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.
