Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные: в природе доминирует инстинкт выживания, а не межвидовая привязанность
Китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян установил мировой рекорд, подняв 144,72 кг одним пальцем
Тимати подтвердил появление на свет третьего ребёнка
Учёные нашли лишь четыре аналога Солнца среди 265 жёлтых карликов
Эксперт назвал условие для полной замены курьеров гражданскими дронами доставки
Уксус и сода помогут определить кислотность почвы — советы садоводов
У Ксении Бородиной украли резервный телефон во время поездки в Италию
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет

Секрет отелей: простой способ очистить душевую перегородку до блеска

Способ удаления известкового налета со стекла в душе по методу отелей
1:40
Недвижимость

Чистые, блестящие душевые перегородки — это не только про эстетику, но и про уют в ванной. Однако даже при регулярном уходе стекло быстро покрывается налётом от мыла, каплями воды и известковыми разводами.

Современная душевая кабина без поддона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная душевая кабина без поддона

Отели давно знают секрет, как вернуть стеклянным поверхностям идеальный вид без многочасового натирания. И, что самое приятное, этот метод легко повторить дома — понадобится всего один простой ингредиент.

Вместо агрессивных чистящих средств отельные горничные используют уксус. Он безопасен для стекла, не оставляет царапин и эффективно растворяет известковый налёт.

Как применять лайфхак

  1. Подогрей немного белого уксуса (он должен быть тёплым, но не горячим).
  2. Перелей его в пульверизатор и равномерно распыли по поверхности перегородки.
  3. Оставь на 5-10 минут, чтобы уксус успел растворить налёт.
  4. Протри стекло мягкой губкой или микрофиброй, затем смой тёплой водой.
  5. Высуши поверхность чистым сухим полотенцем — так не останется ни одной капли.

Почему это работает

В уксусе содержится кислота, которая разрушает минералы из жёсткой воды, а также удаляет мыльные отложения. К тому же он обладает лёгким дезинфицирующим эффектом, устраняя неприятные запахи.

Совет: для сильных загрязнений процедуру можно повторить или добавить немного пищевой соды — она усилит эффект и поможет удалить въевшиеся пятна.

Простое решение, которое экономит время, деньги и силы, а результат — как в дорогом отеле.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины
Лазерная эпиляция может быть малоэффективна для светлых и рыжих волос
Daily Mail: Тихоокеанскому побережью США грозит мегацунами и землетрясение до 9 баллов
Разрезанный арбуз сохраняет свежесть до трёх дней при температуре 4–5 °C
Пациенты с диабетом перестали нуждаться в инсулине после терапии этим новым препаратом
Эксперты: фридайвинг опасен из-за гипоксии, баротравм и переохлаждения
Способ удаления известкового налета со стекла в душе по методу отелей
Татьяна Лазарева** анонсировала выход собственного музыкального альбома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.