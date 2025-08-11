Секрет отелей: простой способ очистить душевую перегородку до блеска

Способ удаления известкового налета со стекла в душе по методу отелей

Чистые, блестящие душевые перегородки — это не только про эстетику, но и про уют в ванной. Однако даже при регулярном уходе стекло быстро покрывается налётом от мыла, каплями воды и известковыми разводами.

Отели давно знают секрет, как вернуть стеклянным поверхностям идеальный вид без многочасового натирания. И, что самое приятное, этот метод легко повторить дома — понадобится всего один простой ингредиент.

Вместо агрессивных чистящих средств отельные горничные используют уксус. Он безопасен для стекла, не оставляет царапин и эффективно растворяет известковый налёт.

Как применять лайфхак

Подогрей немного белого уксуса (он должен быть тёплым, но не горячим). Перелей его в пульверизатор и равномерно распыли по поверхности перегородки. Оставь на 5-10 минут, чтобы уксус успел растворить налёт. Протри стекло мягкой губкой или микрофиброй, затем смой тёплой водой. Высуши поверхность чистым сухим полотенцем — так не останется ни одной капли.

Почему это работает

В уксусе содержится кислота, которая разрушает минералы из жёсткой воды, а также удаляет мыльные отложения. К тому же он обладает лёгким дезинфицирующим эффектом, устраняя неприятные запахи.

Совет: для сильных загрязнений процедуру можно повторить или добавить немного пищевой соды — она усилит эффект и поможет удалить въевшиеся пятна.

Простое решение, которое экономит время, деньги и силы, а результат — как в дорогом отеле.

