Бельё, которое тихо мстит: что случается, если оставлять его в стиральной машине

Мы все хоть раз забывали вовремя достать бельё из стиральной машины. Иногда — на пару часов, иногда и дольше. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но время тут играет важную роль.
По словам микробиолога Джилл Робертс из University of South Florida College of Public Health, бактерии и плесень начинают активно развиваться примерно через сутки после стирки. До этого момента бельё относительно безопасно, но чем дольше оно лежит во влажном барабане, тем выше риск появления неприятного запаха.
Плесень на ткани не так опасна, как, например, в ванной, но носить такие вещи вряд ли захочется. Если запах уже появился — придётся стирать снова.
Главный сигнал — характерный запах влажности. Он зависит от нескольких факторов:
Не вынимая вещи из машинки, запустите новый цикл с предварительной стиркой. Добавьте немного пищевой соды в отсек для порошка — она нейтрализует запахи.
Не оставляйте бельё в барабане дольше 12 часов, особенно в тёплое время года. Так вы избежите повторной стирки и лишних хлопот.
