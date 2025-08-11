Бельё, которое тихо мстит: что случается, если оставлять его в стиральной машине

Микробиолог Джилл Робертс: бельё в стиральной машине нельзя оставлять больше чем на сутки из-за роста бактерий

Мы все хоть раз забывали вовремя достать бельё из стиральной машины. Иногда — на пару часов, иногда и дольше. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но время тут играет важную роль.

Когда ждать уже нельзя

По словам микробиолога Джилл Робертс из University of South Florida College of Public Health, бактерии и плесень начинают активно развиваться примерно через сутки после стирки. До этого момента бельё относительно безопасно, но чем дольше оно лежит во влажном барабане, тем выше риск появления неприятного запаха.

Плесень на ткани не так опасна, как, например, в ванной, но носить такие вещи вряд ли захочется. Если запах уже появился — придётся стирать снова.

Как понять, что пора действовать

Главный сигнал — характерный запах влажности. Он зависит от нескольких факторов:

насколько грязным было бельё до стирки,

какой режим использовался,

какое моющее средство применялось.

Что делать, если запах уже есть

Не вынимая вещи из машинки, запустите новый цикл с предварительной стиркой. Добавьте немного пищевой соды в отсек для порошка — она нейтрализует запахи.

Золотое правило

Не оставляйте бельё в барабане дольше 12 часов, особенно в тёплое время года. Так вы избежите повторной стирки и лишних хлопот.

Уточнения

