Гриль без грязи: хитрость для идеального ужина

Летом гриль становится главным героем кухни. Мы жарим мясо, рыбу, овощи — и именно овощи в это время года раскрывают свой вкус особенно ярко. Но есть один нюанс: чистка гриля.
Если нет времени на долгую мойку, выручит всего один ингредиент — обыкновенный лук.
Разогрейте гриль 15-20 минут, чтобы тепло размягчило прилипшие кусочки еды. Возьмите большую головку белого лука, разрежьте её пополам, шелуху не снимайте. Одну половину можно оставить для салата, а вторую — зажмите щипцами и протрите решётку срезом.
Белый лук лучше красного: он крупнее, сочнее и лучше справляется с жиром. Кстати, это не только очищает решётку, но и предотвращает прилипание продуктов во время готовки.
Лук содержит аллицин — природный антимикробный компонент. Его кислоты растворяют жир и грязь за секунды, а лёгкий аромат улучшает вкус мяса и овощей. Поварские хитрости — это не всегда дорогие инструменты, иногда всё, что нужно, лежит на кухонной полке.
