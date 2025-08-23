Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа
Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы

Пятна от кружек исчезнут навсегда: секрет простого обновление столешницы за полминуты

Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
3:05
Недвижимость

Столешница — одна из самых загруженных поверхностей на кухне. Здесь готовят, раскладывают продукты, режут, проливают жидкости. Неудивительно, что со временем на ней появляются следы жира, напитков, фруктов или просто тёмные пятна от частого использования. Чтобы вернуть поверхности чистоту и не повредить её, важно подбирать методы очистки в зависимости от материала.

Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt

Яблочный уксус для ДСП

Столешницы из ДСП, особенно ламинированные, боятся чрезмерной влаги и жёстких чистящих средств. Поэтому для них идеально подойдёт яблочный уксус — он эффективно убирает пятна и дезинфицирует поверхность, не разрушая защитный слой.

Для обработки смочите мягкую ткань или ватный диск в яблочном уксусе и приложите к загрязнённому месту на несколько минут. Такой "компресс" растворит следы жира и уберёт пятна. После процедуры обязательно протрите поверхность чистой влажной тряпкой, а затем насухо — чтобы влага не проникла в стыки.

Сода для искусственного камня

Столешницы из искусственного камня выглядят эффектно, но тоже требуют аккуратности в уходе. Абразивные порошки могут поцарапать глянцевое покрытие, а агрессивные кислоты — оставить матовые пятна. Но пищевая сода в виде пасты отлично справляется с загрязнениями без повреждений.

Смешайте три столовые ложки соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая масса. Нанесите её на пятно и оставьте на 20 минут. За это время сода вытянет жир и загрязнения из микропор. После аккуратно удалите пасту мягкой губкой и промойте поверхность.

Лимонный сок и соль для массива

Деревянные столешницы из массива — настоящая гордость кухни. Но любое пятно на них особенно заметно. Здесь нужно действовать мягко и в то же время эффективно.

Выберите самые загрязнённые участки, посыпьте их мелкой солью и полейте свежевыжатым лимонным соком. Лёгкими круговыми движениями перемешайте компоненты на поверхности, чтобы образовалась паста. Оставьте смесь работать на ночь — соль впитает загрязнения, а лимон осветлит древесину. Утром уберите остатки состава и протрите столешницу влажной, а затем сухой тканью.

Общие рекомендации по уходу

  • Всегда тестируйте средство на небольшом незаметном участке.
  • Не используйте жёсткие металлические губки — они оставляют царапины.
  • После влажной очистки всегда насухо вытирайте столешницу, чтобы избежать разбухания или появления пятен.
  • Для защиты натурального дерева раз в несколько месяцев обновляйте покрытие маслом или воском.

Правильно подобранный способ чистки поможет сохранить столешницу не только чистой, но и долговечной, а кухня будет радовать глаз долгие годы.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа
Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.