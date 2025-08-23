Пятна от кружек исчезнут навсегда: секрет простого обновление столешницы за полминуты

Столешница — одна из самых загруженных поверхностей на кухне. Здесь готовят, раскладывают продукты, режут, проливают жидкости. Неудивительно, что со временем на ней появляются следы жира, напитков, фруктов или просто тёмные пятна от частого использования. Чтобы вернуть поверхности чистоту и не повредить её, важно подбирать методы очистки в зависимости от материала.
Столешницы из ДСП, особенно ламинированные, боятся чрезмерной влаги и жёстких чистящих средств. Поэтому для них идеально подойдёт яблочный уксус — он эффективно убирает пятна и дезинфицирует поверхность, не разрушая защитный слой.
Для обработки смочите мягкую ткань или ватный диск в яблочном уксусе и приложите к загрязнённому месту на несколько минут. Такой "компресс" растворит следы жира и уберёт пятна. После процедуры обязательно протрите поверхность чистой влажной тряпкой, а затем насухо — чтобы влага не проникла в стыки.
Столешницы из искусственного камня выглядят эффектно, но тоже требуют аккуратности в уходе. Абразивные порошки могут поцарапать глянцевое покрытие, а агрессивные кислоты — оставить матовые пятна. Но пищевая сода в виде пасты отлично справляется с загрязнениями без повреждений.
Смешайте три столовые ложки соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая масса. Нанесите её на пятно и оставьте на 20 минут. За это время сода вытянет жир и загрязнения из микропор. После аккуратно удалите пасту мягкой губкой и промойте поверхность.
Деревянные столешницы из массива — настоящая гордость кухни. Но любое пятно на них особенно заметно. Здесь нужно действовать мягко и в то же время эффективно.
Выберите самые загрязнённые участки, посыпьте их мелкой солью и полейте свежевыжатым лимонным соком. Лёгкими круговыми движениями перемешайте компоненты на поверхности, чтобы образовалась паста. Оставьте смесь работать на ночь — соль впитает загрязнения, а лимон осветлит древесину. Утром уберите остатки состава и протрите столешницу влажной, а затем сухой тканью.
Правильно подобранный способ чистки поможет сохранить столешницу не только чистой, но и долговечной, а кухня будет радовать глаз долгие годы.
