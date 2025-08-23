Скрытый убийца ваших окон: запретные составы, из-за которых пластиковые окна теряют вид за год

Хлорсодержащие чистящие составы разрушают пластик оконного профиля

Мытьё окон — дело не из приятных, но важное. Особенно если речь идёт о пластиковых конструкциях: неправильно подобранное средство может навсегда испортить и профиль, и стекло. Чтобы этого не произошло, важно знать, какие составы под запретом, а какие помогут без риска вернуть окнам чистоту.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка окна чайным раствором

Запрещённые средства для пластиковых окон

Пластиковые окна состоят из двух основных элементов — стеклопакета и профиля. Оба требуют деликатного ухода, ведь любые повреждения на их поверхности уже не подлежат исправлению.

В первую очередь стоит исключить чистящие составы с абразивными частицами. Даже мелкие гранулы могут оставить микротрещины и царапины, которые со временем будут накапливать грязь. Пастообразные смеси с твёрдыми включениями — также в "чёрном списке": они не только царапают пластик, но и портят внешний вид конструкции.

Ещё один строгий запрет — средства с хлором. Они могут вызвать выцветание, разрушение верхнего слоя пластика и неприятный запах, который сложно вывести.

Безопасная чистка пластиковых частей

Оптимальный вариант — обычное хозяйственное мыло или мягкий гель для мытья посуды. Их разводят в тёплой воде и используют с мягкой губкой или тканью из микрофибры. Такой подход позволяет удалить пыль, следы от насекомых и бытовые загрязнения без вреда для материала.

Средства для стеклопакета

Стеклянная поверхность требует ещё более щадящего обращения, чтобы не появлялись разводы и пятна. Подойдут специализированные спреи для окон и зеркал. Их формула рассчитана на то, чтобы эффективно удалять грязь, не оставляя следов.

Альтернативой могут стать домашние растворы. Например, в литр воды можно добавить три столовые ложки 9%-ного уксуса или две столовые ложки нашатырного спирта. Полученный состав наносят с помощью пульверизатора или мягкой тряпки, затем протирают насухо.

Советы по уходу, чтобы окна дольше оставались чистыми

Используйте мягкие салфетки из микрофибры - они не царапают поверхность.

- они не царапают поверхность. Не мойте окна в жару или под прямыми солнечными лучами: средство будет быстро высыхать, оставляя разводы.

средство будет быстро высыхать, оставляя разводы. Регулярно очищайте уплотнители, чтобы продлить срок службы конструкции.

Не используйте металлические скребки и жёсткие щётки.

Правильно подобранные средства и аккуратный уход помогут сохранить внешний вид пластиковых окон на долгие годы.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

