Скрытый убийца ваших окон: запретные составы, из-за которых пластиковые окна теряют вид за год

Мытьё окон — дело не из приятных, но важное. Особенно если речь идёт о пластиковых конструкциях: неправильно подобранное средство может навсегда испортить и профиль, и стекло. Чтобы этого не произошло, важно знать, какие составы под запретом, а какие помогут без риска вернуть окнам чистоту.
Пластиковые окна состоят из двух основных элементов — стеклопакета и профиля. Оба требуют деликатного ухода, ведь любые повреждения на их поверхности уже не подлежат исправлению.
В первую очередь стоит исключить чистящие составы с абразивными частицами. Даже мелкие гранулы могут оставить микротрещины и царапины, которые со временем будут накапливать грязь. Пастообразные смеси с твёрдыми включениями — также в "чёрном списке": они не только царапают пластик, но и портят внешний вид конструкции.
Ещё один строгий запрет — средства с хлором. Они могут вызвать выцветание, разрушение верхнего слоя пластика и неприятный запах, который сложно вывести.
Оптимальный вариант — обычное хозяйственное мыло или мягкий гель для мытья посуды. Их разводят в тёплой воде и используют с мягкой губкой или тканью из микрофибры. Такой подход позволяет удалить пыль, следы от насекомых и бытовые загрязнения без вреда для материала.
Стеклянная поверхность требует ещё более щадящего обращения, чтобы не появлялись разводы и пятна. Подойдут специализированные спреи для окон и зеркал. Их формула рассчитана на то, чтобы эффективно удалять грязь, не оставляя следов.
Альтернативой могут стать домашние растворы. Например, в литр воды можно добавить три столовые ложки 9%-ного уксуса или две столовые ложки нашатырного спирта. Полученный состав наносят с помощью пульверизатора или мягкой тряпки, затем протирают насухо.
Правильно подобранные средства и аккуратный уход помогут сохранить внешний вид пластиковых окон на долгие годы.
