Подпалина на любимой рубашке? Проверенные хитрости, которые убирают пятно от глажки

Недвижимость

Белые вещи капризны — любая мелочь может испортить их внешний вид. Одна из самых неприятных ситуаций — жёлтые или бурые следы, которые остаются после неудачной глажки. Хорошая новость в том, что даже такие пятна можно вывести, если действовать быстро и правильно.

Удаление пятен от утюга на белой одежде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удаление пятен от утюга на белой одежде

Почему появляются подпалины

След от утюга возникает, когда ткань перегревается из-за слишком высокой температуры или длительного контакта с подошвой утюга. Белая ткань особенно уязвима, так как любое изменение цвета становится заметным. В зависимости от степени повреждения пятно можно устранить или хотя бы сделать его менее заметным.

Кислородный отбеливатель

Самым щадящим, но при этом действенным способом считается замачивание в кислородном отбеливателе. Такой тип средства не разрушает структуру ткани и подходит для большинства материалов.

Для обработки понадобится развести отбеливатель в тёплой воде, строго следуя инструкции производителя. Вещь следует полностью погрузить в раствор и оставить на 8-10 часов. После замачивания изделие нужно тщательно прополоскать и высушить на воздухе.

Нашатырный спирт

Ещё одно проверенное средство — нашатырный спирт. Он обладает способностью осветлять ткань и убирать желтизну.

Смочите ватный диск в растворе нашатыря и приложите его к пятну на 5-7 минут. Если след остался, процедуру можно повторить. Работать лучше в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении, так как пары нашатыря достаточно резкие.

Смесь перекиси и отбеливателя

При более выраженных пятнах можно использовать комбинацию деликатного отбеливателя и перекиси водорода. Оба компонента смешиваются в равных пропорциях, полученная паста наносится на след от утюга и оставляется на 15-20 минут. После этого вещь стирается привычным способом.

Профилактика — лучший способ защиты

Чтобы избежать повторных инцидентов, стоит помнить несколько правил:

  • всегда проверяйте ярлыки на одежде и выбирайте соответствующую температуру утюга;
  • используйте проутюжильник — тонкую хлопковую ткань, которую кладут между утюгом и вещью;
  • не задерживайтесь на одном месте при глажке;
  • для деликатных тканей применяйте режим отпаривания.

Даже если пятно уже появилось, главное — не паниковать. Чем быстрее будет начата обработка, тем выше шанс вернуть одежде первоначальный вид.

Уточнения

Нашатырный спирт (также аммиачная вода) - водный раствор аммиака (10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
