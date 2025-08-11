Тренд из TikTok разоблачён: лёд не сделает ваши полы чище

В последнее время в TikTok и других платформах активно обсуждается необычный способ мытья полов — с добавлением льда в воду.
Пользователи утверждают, что такой метод делает уборку эффективнее, бережнее относится к покрытиям и даже обладает дезинфицирующими свойствами. Но так ли это на самом деле?
Сторонники ледяного способа уверяют, что холодная вода со льдом:
Специалисты по уборке и уходу за покрытиями настроены скептически. Они отмечают несколько серьезных проблем такого подхода:
Холодная вода значительно снижает эффективность моющих средств. Большинство современных составов разработаны для работы при температуре 30-50°C, когда их активные компоненты работают максимально эффективно.
Ледяная вода плохо справляется с жировыми загрязнениями и въевшейся грязью. Вместо обещанной чистоты можно получить обратный эффект — разводы и неотмытые участки.
Длительное высыхание холодной воды создает риски для напольных покрытий. Особенно это опасно для ламината, паркета и плиточных швов, где застоявшаяся влага может привести к деформациям и появлению плесени.
