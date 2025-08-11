Тренд из TikTok разоблачён: лёд не сделает ваши полы чище

Вирусный тренд TikTok: работает ли лёд для мытья полов

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время в TikTok и других платформах активно обсуждается необычный способ мытья полов — с добавлением льда в воду.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка

Пользователи утверждают, что такой метод делает уборку эффективнее, бережнее относится к покрытиям и даже обладает дезинфицирующими свойствами. Но так ли это на самом деле?

Сторонники ледяного способа уверяют, что холодная вода со льдом:

Лучше удаляет сложные загрязнения

Более щадяще действует на чувствительные поверхности

Освежает полы в жаркую погоду

Убивает бактерии за счет "шокового" воздействия

Специалисты по уборке и уходу за покрытиями настроены скептически. Они отмечают несколько серьезных проблем такого подхода:

Холодная вода значительно снижает эффективность моющих средств. Большинство современных составов разработаны для работы при температуре 30-50°C, когда их активные компоненты работают максимально эффективно.

Ледяная вода плохо справляется с жировыми загрязнениями и въевшейся грязью. Вместо обещанной чистоты можно получить обратный эффект — разводы и неотмытые участки.

Длительное высыхание холодной воды создает риски для напольных покрытий. Особенно это опасно для ламината, паркета и плиточных швов, где застоявшаяся влага может привести к деформациям и появлению плесени.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.