Почему полотенца теряют мягкость: эксперты раскрыли коварную правду о вашем стиральном порошке

Многие сталкиваются с ситуацией, когда новые полотенца через несколько месяцев использования становятся грубыми и неприятными на ощупь.
Как отмечают специалисты, причина чаще всего кроется не в качестве текстиля, а в ошибках ухода.
Одной из самых распространенных ошибок является использование слишком большого количества стирального порошка или геля. Избыток моющего средства не выполаскивается полностью и оседает на волокнах, делая их жесткими.
Не менее вредным оказывается кондиционер для белья. Хотя он призван смягчать ткань, при регулярном использовании он обволакивает волокна, снижая их впитывающую способность и со временем затвердевая.
Особую роль играет качество воды. Жесткая вода с высоким содержанием минералов оставляет на полотенцах известковый налет, который делает их грубыми. Высокие температуры при стирке и сушке усугубляют проблему — волокна "свариваются" и теряют мягкость.
Вместо кондиционера эксперты рекомендуют использовать обычный белый уксус. Добавление 100-150 мл уксуса при стирке помогает растворить минеральные отложения, дезинфицирует ткань и устраняет неприятные запахи.
При этом уксус сохраняет цвет полотенец и предотвращает их пожелтение.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.