Почему полотенца теряют мягкость: эксперты раскрыли коварную правду о вашем стиральном порошке

Ошибки в уходе, которые портят махровые полотенца

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие сталкиваются с ситуацией, когда новые полотенца через несколько месяцев использования становятся грубыми и неприятными на ощупь.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопка чистых полотенец

Как отмечают специалисты, причина чаще всего кроется не в качестве текстиля, а в ошибках ухода.

Главные враги мягкости полотенец

Одной из самых распространенных ошибок является использование слишком большого количества стирального порошка или геля. Избыток моющего средства не выполаскивается полностью и оседает на волокнах, делая их жесткими.

Не менее вредным оказывается кондиционер для белья. Хотя он призван смягчать ткань, при регулярном использовании он обволакивает волокна, снижая их впитывающую способность и со временем затвердевая.

Особую роль играет качество воды. Жесткая вода с высоким содержанием минералов оставляет на полотенцах известковый налет, который делает их грубыми. Высокие температуры при стирке и сушке усугубляют проблему — волокна "свариваются" и теряют мягкость.

Уксус — неожиданный спаситель

Вместо кондиционера эксперты рекомендуют использовать обычный белый уксус. Добавление 100-150 мл уксуса при стирке помогает растворить минеральные отложения, дезинфицирует ткань и устраняет неприятные запахи.

При этом уксус сохраняет цвет полотенец и предотвращает их пожелтение.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.