Почему полотенца теряют мягкость: эксперты раскрыли коварную правду о вашем стиральном порошке

1:30
Недвижимость

Многие сталкиваются с ситуацией, когда новые полотенца через несколько месяцев использования становятся грубыми и неприятными на ощупь.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Как отмечают специалисты, причина чаще всего кроется не в качестве текстиля, а в ошибках ухода.

Главные враги мягкости полотенец

Одной из самых распространенных ошибок является использование слишком большого количества стирального порошка или геля. Избыток моющего средства не выполаскивается полностью и оседает на волокнах, делая их жесткими.

Не менее вредным оказывается кондиционер для белья. Хотя он призван смягчать ткань, при регулярном использовании он обволакивает волокна, снижая их впитывающую способность и со временем затвердевая.

Особую роль играет качество воды. Жесткая вода с высоким содержанием минералов оставляет на полотенцах известковый налет, который делает их грубыми. Высокие температуры при стирке и сушке усугубляют проблему — волокна "свариваются" и теряют мягкость.

Уксус — неожиданный спаситель

Вместо кондиционера эксперты рекомендуют использовать обычный белый уксус. Добавление 100-150 мл уксуса при стирке помогает растворить минеральные отложения, дезинфицирует ткань и устраняет неприятные запахи.

При этом уксус сохраняет цвет полотенец и предотвращает их пожелтение.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
