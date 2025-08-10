Туалет на этаже и 9 м²: реальность парижского рынка аренды жилья

Аренда в Париже за 500 евро: что можно найти на минимальный бюджет

В Париже за эти деньги можно рассчитывать лишь на крошечные студии (10-12 м²), комнаты с общим санузлом или жильё в самых невостребованных районах.

Средняя цена аренды давно превысила 30 €/м², а конкуренция за дешёвое жильё - бешеная.

Что реально найти за 500 €?

Студия 11 м² с душем, но туалетом на лестничной площадке (17-й округ, 441 €/мес).

Комната 9 м² без собственного санузла (16-й округ, 420 €/мес).

Жильё для молодых женщин (только студентки или музыканты, от 477 €/мес).

Где искать?

Почти все такие предложения — от частников, а не агентств. Но будьте осторожны:

Мошенничество — объявления-"приманки" с неактуальными ценами.

Нелегальные метражи — некоторые сдают жильё меньше 9 м² (законный минимум).

Обход законов — например, аренда "по Гражданскому кодексу" без контроля цен.

Почему так дорого?

Дефицит жилья — предложений долгосрочной аренды стало меньше.

Спекуляции — комнаты для прислуги перепродают как "студии".

Энергоэффективность — жильё класса F и ниже дешевле, но зимой расходы на отопление взлетят.

Альтернативы

Совместная аренда — разделить квартиру с соседями.

Пригороды (Клиши, Монтрёй) — цены ниже, но добавится транспорт.

Межпоколенческое жильё - программы для студентов и пожилых (например, Camarage).

Уточнения

