Туалет на этаже и 9 м²: реальность парижского рынка аренды жилья

Аренда в Париже за 500 евро: что можно найти на минимальный бюджет
1:41
Недвижимость

В Париже за эти деньги можно рассчитывать лишь на крошечные студии (10-12 м²), комнаты с общим санузлом или жильё в самых невостребованных районах.

Река Сена
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Река Сена

Средняя цена аренды давно превысила 30 €/м², а конкуренция за дешёвое жильё - бешеная.

Что реально найти за 500 €?

  • Студия 11 м² с душем, но туалетом на лестничной площадке (17-й округ, 441 €/мес).
  • Комната 9 м² без собственного санузла (16-й округ, 420 €/мес).
  • Жильё для молодых женщин (только студентки или музыканты, от 477 €/мес).

Где искать?

Почти все такие предложения — от частников, а не агентств. Но будьте осторожны:

  • Мошенничество — объявления-"приманки" с неактуальными ценами.
  • Нелегальные метражи — некоторые сдают жильё меньше 9 м² (законный минимум).
  • Обход законов — например, аренда "по Гражданскому кодексу" без контроля цен.

Почему так дорого?

  • Дефицит жилья — предложений долгосрочной аренды стало меньше.
  • Спекуляции — комнаты для прислуги перепродают как "студии".
  • Энергоэффективность — жильё класса F и ниже дешевле, но зимой расходы на отопление взлетят.

Альтернативы

  • Совместная аренда — разделить квартиру с соседями.
  • Пригороды (Клиши, Монтрёй) — цены ниже, но добавится транспорт.
  • Межпоколенческое жильё - программы для студентов и пожилых (например, Camarage).

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023). Центр агломерации Большой Париж (6,6 млн), ядро исторического региона Иль-де-Франс (более 12 млн).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
