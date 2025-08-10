Туалет на этаже и 9 м²: реальность парижского рынка аренды жилья

В Париже за эти деньги можно рассчитывать лишь на крошечные студии (10-12 м²), комнаты с общим санузлом или жильё в самых невостребованных районах.
Средняя цена аренды давно превысила 30 €/м², а конкуренция за дешёвое жильё - бешеная.
Что реально найти за 500 €?
Студия 11 м² с душем, но туалетом на лестничной площадке (17-й округ, 441 €/мес).
Комната 9 м² без собственного санузла (16-й округ, 420 €/мес).
Жильё для молодых женщин (только студентки или музыканты, от 477 €/мес).
Где искать?
Почти все такие предложения — от частников, а не агентств. Но будьте осторожны:
Мошенничество — объявления-"приманки" с неактуальными ценами.
Нелегальные метражи — некоторые сдают жильё меньше 9 м² (законный минимум).
Обход законов — например, аренда "по Гражданскому кодексу" без контроля цен.
Почему так дорого?
Дефицит жилья — предложений долгосрочной аренды стало меньше.
Спекуляции — комнаты для прислуги перепродают как "студии".
Энергоэффективность — жильё класса F и ниже дешевле, но зимой расходы на отопление взлетят.
Альтернативы
Совместная аренда — разделить квартиру с соседями.
Пригороды (Клиши, Монтрёй) — цены ниже, но добавится транспорт.
Межпоколенческое жильё - программы для студентов и пожилых (например, Camarage).
Уточнения
