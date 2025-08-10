Власти Уэльса активно борются с ростом числа вторых домов и аренды для отдыха, который, по их мнению, вытесняет местных жителей и угрожает культурной идентичности региона.
В некоторых районах, например в Гвинеде, до половины жилья принадлежало иногородним владельцам, что вызывало протесты среди местных сообществ.
Некоторые регионы, включая Гвинед и остров Англси, уже отмечают снижение доли сделок с курортной недвижимостью.
Англси: доля продаж вторых домов упала с 34% до 25% за год
Только в национальном парке Баннау-Брихейниог зафиксирован небольшой рост (+1%).
Туристический сектор предупреждает о потере доходов, а консерваторы настаивают, что проблема — в нехватке нового жилья, а не во вторых домах.
Адам Аль-Нуайми из Налогового управления Уэльса подтверждает: "Политика влияет на поведение покупателей". Но станет ли это решением жилищного кризиса или ударит по экономике — покажет время.
Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales [ˈweɪlz], в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.