1:35
Недвижимость

Власти Уэльса активно борются с ростом числа вторых домов и аренды для отдыха, который, по их мнению, вытесняет местных жителей и угрожает культурной идентичности региона.

Апремон-сюр-Алье
Фото: commons.wikimedia.org by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Апремон-сюр-Алье

В некоторых районах, например в Гвинеде, до половины жилья принадлежало иногородним владельцам, что вызывало протесты среди местных сообществ.

Что сделали власти?

  • Повысили муниципальные налоги на вторые дома
  • Ужесточили критерии для аренды под отпуск (ранее такая недвижимость освобождалась от налогов)
  • Ввели правило статьи 4, требующее специального разрешения на смену статуса жилья

Некоторые регионы, включая Гвинед и остров Англси, уже отмечают снижение доли сделок с курортной недвижимостью.

Цифры говорят сами за себя

Англси: доля продаж вторых домов упала с 34% до 25% за год

  • Гвинед: снижение с 32% до 26%
  • Конуи: падение с 24% до 21%

Только в национальном парке Баннау-Брихейниог зафиксирован небольшой рост (+1%).

Кто против?

Туристический сектор предупреждает о потере доходов, а консерваторы настаивают, что проблема — в нехватке нового жилья, а не во вторых домах.

Адам Аль-Нуайми из Налогового управления Уэльса подтверждает: "Политика влияет на поведение покупателей". Но станет ли это решением жилищного кризиса или ударит по экономике — покажет время.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales [ˈweɪlz], в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Алан Лушников сообщил о первой за долгое время прибыли Ломо после реструктуризации
