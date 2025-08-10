Война с туристами: власти Уэльса выживают иногородних с рынка жилья

Жёсткое регулирование курортной недвижимости в Уэльсе даёт первые результаты

Власти Уэльса активно борются с ростом числа вторых домов и аренды для отдыха, который, по их мнению, вытесняет местных жителей и угрожает культурной идентичности региона.

В некоторых районах, например в Гвинеде, до половины жилья принадлежало иногородним владельцам, что вызывало протесты среди местных сообществ.

Что сделали власти?

Повысили муниципальные налоги на вторые дома

Ужесточили критерии для аренды под отпуск (ранее такая недвижимость освобождалась от налогов)

Ввели правило статьи 4, требующее специального разрешения на смену статуса жилья

Некоторые регионы, включая Гвинед и остров Англси, уже отмечают снижение доли сделок с курортной недвижимостью.

Цифры говорят сами за себя

Англси: доля продаж вторых домов упала с 34% до 25% за год

Гвинед: снижение с 32% до 26%

Конуи: падение с 24% до 21%

Только в национальном парке Баннау-Брихейниог зафиксирован небольшой рост (+1%).

Кто против?

Туристический сектор предупреждает о потере доходов, а консерваторы настаивают, что проблема — в нехватке нового жилья, а не во вторых домах.

Адам Аль-Нуайми из Налогового управления Уэльса подтверждает: "Политика влияет на поведение покупателей". Но станет ли это решением жилищного кризиса или ударит по экономике — покажет время.

Уточнения

