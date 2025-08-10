Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самый горячий рынок ЕС: почему все скупают недвижимость в Болгарии?

Болгария возглавила ЕС по росту цен на недвижимость
Недвижимость

Согласно данным Института рыночной экономики (IME), Болгария демонстрирует самые высокие темпы роста цен на недвижимость в ЕС.

Наследство и ипотека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наследство и ипотека

В июне страна вошла в топ-5 по объему продаж жилья, а во втором квартале заняла третье место по годовому приросту сделок — почти +7% по сравнению с прошлым годом.

Дешевые кредиты подогревают ажиотаж

Главным драйвером рынка стали рекордно низкие ипотечные ставки — всего 2,43% в мае-июне. Это спровоцировало резкий рост кредитования: объем новых жилищных займов в июне достиг 1 млрд евро, а общая задолженность домохозяйств перед банками превысила 51 млрд левов (+21% за год).

Эксперты предупреждают о перегреве

Аналитики IME называют ситуацию "кредитной экспансией" и указывают на ее опасность для экономики, пишет Standartnews.com.

Лачезар Богданов, автор исследования, отмечает, что зависимость от кредитного роста делает рынок уязвимым: даже замедление темпов (не говоря уже о спаде) может ударить по многим отраслям.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Автём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
