Гостиничная ванна: количество бактерий в ванне превышает унитаз в 40 раз

После долгого перелёта вы наконец в отеле. Хочется только одного — расслабиться в тёплой ванне и смыть усталость. Но есть нюанс: исследования показывают, что в ванной гостиничного номера бактерий может быть в 40 раз больше, чем на сиденье унитаза.
Причина проста — у персонала часто нет времени на идеальную уборку. По словам, руководителя отдела уборки в Canne Bianche Lifestyle & Hotel Энцы Латеррении, на номер работают два человека, и у них есть всего около 30 минут.
А если в вашей ванне есть гидромассажные форсунки, ситуация хуже — в них скапливаются микробы, добраться до которых при уборке почти невозможно.
Поставьте чемодан в ванну, а не на багажную полку — так проще осмотреть кровать на наличие клопов и проверить ковёр, шторы и мягкие поверхности, не рискуя своим багажом.
В отеле есть места, к которым лучше не прикасаться без подготовки. Но зная несколько простых приёмов, можно сделать пребывание не только комфортным, но и безопасным.
