Гостиничная ванна: количество бактерий в ванне превышает унитаз в 40 раз

Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности

После долгого перелёта вы наконец в отеле. Хочется только одного — расслабиться в тёплой ванне и смыть усталость. Но есть нюанс: исследования показывают, что в ванной гостиничного номера бактерий может быть в 40 раз больше, чем на сиденье унитаза.

Причина проста — у персонала часто нет времени на идеальную уборку. По словам, руководителя отдела уборки в Canne Bianche Lifestyle & Hotel Энцы Латеррении, на номер работают два человека, и у них есть всего около 30 минут.

А если в вашей ванне есть гидромассажные форсунки, ситуация хуже — в них скапливаются микробы, добраться до которых при уборке почти невозможно.

Что можно сделать

Положите в чемодан антибактериальные салфетки. Их провоз и в ручной клади, и в багаже разрешен.

Если не уверены в чистоте, выберите душ, а на пол надевайте водонепроницаемые шлёпанцы.

Не используйте отельные стаканы — возьмите многоразовую бутылку.

Откажитесь от гостиничного фена, заменив его на свой компактный вариант.

Пульт от телевизора можно обернуть пакетом с застёжкой.

Совет при заселении

Поставьте чемодан в ванну, а не на багажную полку — так проще осмотреть кровать на наличие клопов и проверить ковёр, шторы и мягкие поверхности, не рискуя своим багажом.

В отеле есть места, к которым лучше не прикасаться без подготовки. Но зная несколько простых приёмов, можно сделать пребывание не только комфортным, но и безопасным.

