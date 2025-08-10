Гостиничная ванна: количество бактерий в ванне превышает унитаз в 40 раз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Недвижимость

После долгого перелёта вы наконец в отеле. Хочется только одного — расслабиться в тёплой ванне и смыть усталость. Но есть нюанс: исследования показывают, что в ванной гостиничного номера бактерий может быть в 40 раз больше, чем на сиденье унитаза.

Интерьер ванной в гостинице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер ванной в гостинице

Причина проста — у персонала часто нет времени на идеальную уборку. По словам, руководителя отдела уборки в Canne Bianche Lifestyle & Hotel Энцы Латеррении, на номер работают два человека, и у них есть всего около 30 минут.

А если в вашей ванне есть гидромассажные форсунки, ситуация хуже — в них скапливаются микробы, добраться до которых при уборке почти невозможно.

Что можно сделать

  • Положите в чемодан антибактериальные салфетки. Их провоз и в ручной клади, и в багаже разрешен.
  • Если не уверены в чистоте, выберите душ, а на пол надевайте водонепроницаемые шлёпанцы.
  • Не используйте отельные стаканы — возьмите многоразовую бутылку.
  • Откажитесь от гостиничного фена, заменив его на свой компактный вариант.
  • Пульт от телевизора можно обернуть пакетом с застёжкой.

Совет при заселении

Поставьте чемодан в ванну, а не на багажную полку — так проще осмотреть кровать на наличие клопов и проверить ковёр, шторы и мягкие поверхности, не рискуя своим багажом.

В отеле есть места, к которым лучше не прикасаться без подготовки. Но зная несколько простых приёмов, можно сделать пребывание не только комфортным, но и безопасным.

Уточнения

Санитари́я (от лат. sanitas - "здоровье"; греч. ὑγίεια) — система мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья и профилактику различных заболеваний, а также комплекс мер по практическому применению разработанных гигиенической наукой нормативов, санитарных правил и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию условий воспитания и обучения, быта, труда, отдыха, питания и опорожнения людей с целью укрепления и сохранения их здоровья.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
