Унитаз темнеет? Простое средство вернёт ему белизну за ночь

Лимонная кислота против тёмного налёта унитаза: проверенный метод

Если на поверхности унитаза появились коричневые пятна, это не обязательно грязь. Чаще всего это известковый налёт — минеральные отложения кальция, магния, железа и извести из воды. Со временем они темнеют, становятся твёрдыми, словно "прилипают" к поверхности, и ершик тут бессилен.

Отбеливатель тоже не спасает: он лишь маскирует проблему, а не убирает её.

Лимонная кислота — доступное решение

Блогер Jotties из TikTok предлагает простой способ:

Растворить 2 ст. ложки лимонной кислоты в тёплой воде.

Перелить в пульверизатор и распылить на загрязнения.

Дополнительно можно всыпать несколько ложек прямо в чашу.

Оставить на 15 минут или дольше (до ночи при сильных отложениях).

Лимонная кислота универсальна: она убивает бактерии, борется с плесенью, обезжиривает и отбеливает. При контакте с налётом запускается реакция, образуется легко смываемый цитрат кальция.

Паста для сложных случаев

Смешайте лимонную кислоту с небольшим количеством воды до густой консистенции. Нанесите на проблемные участки, оставьте на время, затем уберите губкой или щёткой.

Совет от эксперта

Линси Кромби рекомендует оставлять средство в унитазе минимум на час, а лучше на ночь, для максимального эффекта.

Альтернативный способ

Некоторые хозяйки делают очиститель из 2 ст. ложек лимонной кислоты и воды, добиваясь пасты. После нанесения и выдержки в час унитаз становится заметно чище.

Этот метод безопасен, не требует усилий и отлично работает даже при старом налёте.

Уточнения

