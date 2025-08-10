Унитаз темнеет? Простое средство вернёт ему белизну за ночь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Если на поверхности унитаза появились коричневые пятна, это не обязательно грязь. Чаще всего это известковый налёт — минеральные отложения кальция, магния, железа и извести из воды. Со временем они темнеют, становятся твёрдыми, словно "прилипают" к поверхности, и ершик тут бессилен.

Унитаз
Фото: commons.wikimedia.org by Jeuwre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Унитаз

Отбеливатель тоже не спасает: он лишь маскирует проблему, а не убирает её.

Лимонная кислота — доступное решение

Блогер Jotties из TikTok предлагает простой способ:

  • Растворить 2 ст. ложки лимонной кислоты в тёплой воде.
  • Перелить в пульверизатор и распылить на загрязнения.
  • Дополнительно можно всыпать несколько ложек прямо в чашу.
  • Оставить на 15 минут или дольше (до ночи при сильных отложениях).

Лимонная кислота универсальна: она убивает бактерии, борется с плесенью, обезжиривает и отбеливает. При контакте с налётом запускается реакция, образуется легко смываемый цитрат кальция.

Паста для сложных случаев

Смешайте лимонную кислоту с небольшим количеством воды до густой консистенции. Нанесите на проблемные участки, оставьте на время, затем уберите губкой или щёткой.

Совет от эксперта

Линси Кромби рекомендует оставлять средство в унитазе минимум на час, а лучше на ночь, для максимального эффекта.

Альтернативный способ

Некоторые хозяйки делают очиститель из 2 ст. ложек лимонной кислоты и воды, добиваясь пасты. После нанесения и выдержки в час унитаз становится заметно чище.

Этот метод безопасен, не требует усилий и отлично работает даже при старом налёте.

Уточнения

