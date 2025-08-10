Унитаз темнеет? Простое средство вернёт ему белизну за ночь

Если на поверхности унитаза появились коричневые пятна, это не обязательно грязь. Чаще всего это известковый налёт — минеральные отложения кальция, магния, железа и извести из воды. Со временем они темнеют, становятся твёрдыми, словно "прилипают" к поверхности, и ершик тут бессилен.
Отбеливатель тоже не спасает: он лишь маскирует проблему, а не убирает её.
Блогер Jotties из TikTok предлагает простой способ:
Лимонная кислота универсальна: она убивает бактерии, борется с плесенью, обезжиривает и отбеливает. При контакте с налётом запускается реакция, образуется легко смываемый цитрат кальция.
Смешайте лимонную кислоту с небольшим количеством воды до густой консистенции. Нанесите на проблемные участки, оставьте на время, затем уберите губкой или щёткой.
Линси Кромби рекомендует оставлять средство в унитазе минимум на час, а лучше на ночь, для максимального эффекта.
Некоторые хозяйки делают очиститель из 2 ст. ложек лимонной кислоты и воды, добиваясь пасты. После нанесения и выдержки в час унитаз становится заметно чище.
Этот метод безопасен, не требует усилий и отлично работает даже при старом налёте.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
