Пластик плавится, посуда воняет: три привычки, которые тихо убивают посудомоечную машину

Посудомоечная машина давно стала одним из самых удобных помощников на кухне. Достаточно загрузить посуду, добавить моющее средство, выбрать режим — и техника сделает всё сама, пока вы занимаетесь своими делами. Но даже у такого умного устройства есть слабые места, и часто мы сами их провоцируем.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Ошибка №1 — перегрузка

Да, экономить воду и электричество полезно, но чрезмерная загрузка мешает качественной мойке. Посуда плотно прижимается друг к другу, струи воды не проходят между предметами, и на тарелках остаются загрязнения. Кроме того, остатки пищи и влага создают неприятный запах.

Ошибка №2 — неправильное расположение посуды

Каждый отсек внутри машины имеет своё назначение. Нарушение этой логики снижает эффективность мойки и может повредить технику. Например, кастрюли, поставленные на место для стаканов, блокируют разбрызгиватели.

Ошибка №3 — пластиковые предметы внизу

Даже если пластик подходит для мойки, в нижней корзине температура слишком высокая. От этого он может деформироваться. Лёгкая альтернатива — размещать пластиковые контейнеры и крышки в верхней части машины.

Почему это важно

Неправильное использование техники не только ухудшает результат, но и сокращает срок её службы. Грязь, остатки моющих средств и накипь могут повредить уплотнители и внутренние детали, вызвать коррозию и дорогостоящий ремонт.

Регулярная чистка фильтров, удаление накипи и правильная загрузка помогут посудомоечной машине работать без перебоев долгие годы. А вы будете получать идеально чистую посуду — без запаха и налёта.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.



