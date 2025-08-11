Линолеум стареет быстрее паркета — правильный уход вернёт ему вид нового пола

Правила чистки линолеума от бытовых и уличных загрязнений — советы специалистов

Современный линолеум давно перестал быть скучным покрытием. Он влагостойкий, износоустойчивый и служит годами, если правильно его чистить. Главное — не допустить, чтобы пятна въелись, и при этом не повредить поверхность.

Виды линолеума и их капризы

Мармолеум — полностью натуральный. Может выдерживать даже кислоты и щёлочи, но бывает и капризным: влага иногда ему вредна.

ПВХ — устойчив к бытовой химии (кроме хлора), но боится ацетона и растворителей.

Релин — резиновая основа, не боится агрессивных средств, но из-за внешнего вида редко встречается в жилых комнатах.

Что категорически нельзя

Тереть абразивами, жёсткими щётками, содой или порошком.

Мыть горячей водой на постоянной основе — рисунок поблекнет, а покрытие может вздуться.

Использовать ледяную воду — она не растворяет жир.

Применять стиральный порошок с щёлочами и отбеливателями.

Правильная подготовка

Сначала — сухая уборка пылесосом, чтобы убрать даже мельчайшие соринки. Они могут поцарапать верхний слой при мытье.

Чем мыть линолеум

Специальные средства. Разработаны для деликатного ухода, часто не требуют смывания, придают антистатический эффект. Есть варианты с защитной плёнкой и антисептиками.

Бытовая химия. Подойдут мягкие моющие для полов без спирта, растворителей, хлора. Жир и липкие следы удалит разведённый гель для посуды или хозяйственное мыло.

Подручные рецепты

Рассол от квашеной капусты или лимонная кислота — для осветления пятен.

Ластик — от чёрных полос обуви.

Масло — от следов скотча.

Перекись и нашатырь — против зелёнки.

Особый случай — рельефный линолеум

Грязь забивается в узор, поэтому:

Нанесите моющий раствор на 20-30 минут.

Используйте паровую швабру с минимальным нагревом.

Попробуйте пену для ковров или авто — затем пропылесосьте.

Как вернуть блеск

Смешайте тёплую воду с каплей растительного масла — пол засияет (но станет скользким).

Лучше — профессиональный воск или полироль: защитит от царапин, воды и солнца, восстановит гладкость.

Уточнения

