Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В августе проводят обрезку невызревших побегов роз для защиты от вымерзания
Косметологи объяснили, почему пропуск умывания опасен
Учёные из Японии заявили: бензиновые авто экологичнее электромобилей
Полина Диброва рассказала бывшему, что испытывает сильные чувства к миллиардеру
Ортодонт Ирина Диденко объяснила, когда вместо брекетов лучше выбрать элайнеры
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Археологи РАН: жители Херсонеса чаще умирали в межсезонье из-за простуд
Безопасные способы избавиться от ос на даче в разгар лета
Усадьба "Карабиха" в Ярославской области хранит личные вещи поэта Николая Некрасова — гиды

Линолеум стареет быстрее паркета — правильный уход вернёт ему вид нового пола

Правила чистки линолеума от бытовых и уличных загрязнений — советы специалистов
2:26
Недвижимость

Современный линолеум давно перестал быть скучным покрытием. Он влагостойкий, износоустойчивый и служит годами, если правильно его чистить. Главное — не допустить, чтобы пятна въелись, и при этом не повредить поверхность.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

Виды линолеума и их капризы

  • Мармолеум — полностью натуральный. Может выдерживать даже кислоты и щёлочи, но бывает и капризным: влага иногда ему вредна.
  • ПВХ — устойчив к бытовой химии (кроме хлора), но боится ацетона и растворителей.
  • Релин — резиновая основа, не боится агрессивных средств, но из-за внешнего вида редко встречается в жилых комнатах.

Что категорически нельзя

  • Тереть абразивами, жёсткими щётками, содой или порошком.
  • Мыть горячей водой на постоянной основе — рисунок поблекнет, а покрытие может вздуться.
  • Использовать ледяную воду — она не растворяет жир.
  • Применять стиральный порошок с щёлочами и отбеливателями.

Правильная подготовка

Сначала — сухая уборка пылесосом, чтобы убрать даже мельчайшие соринки. Они могут поцарапать верхний слой при мытье.

Чем мыть линолеум

  • Специальные средства. Разработаны для деликатного ухода, часто не требуют смывания, придают антистатический эффект. Есть варианты с защитной плёнкой и антисептиками.
  • Бытовая химия. Подойдут мягкие моющие для полов без спирта, растворителей, хлора. Жир и липкие следы удалит разведённый гель для посуды или хозяйственное мыло.

Подручные рецепты

  • Рассол от квашеной капусты или лимонная кислота — для осветления пятен.
  • Ластик — от чёрных полос обуви.
  • Масло — от следов скотча.
  • Перекись и нашатырь — против зелёнки.

Особый случай — рельефный линолеум

Грязь забивается в узор, поэтому:

  • Нанесите моющий раствор на 20-30 минут.
  • Используйте паровую швабру с минимальным нагревом.
  • Попробуйте пену для ковров или авто — затем пропылесосьте.

Как вернуть блеск

Смешайте тёплую воду с каплей растительного масла — пол засияет (но станет скользким).
Лучше — профессиональный воск или полироль: защитит от царапин, воды и солнца, восстановит гладкость.

Уточнения

Абразивные материалы (фр lang="fr">abrasif - шлифовальный, от лат. abradere - соскабливать) — это материалы, обладающие высокой твёрдостью и используемые для обработки поверхности различных материалов: металлов, керамических материалов, горных пород, минералов, стекла, кожи, резины и других.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Последние материалы
Воздушные бои умерли? Что пришло на смену истребителям в зоне СВО
Фитнес-тренер Литовченко предупредил о риске перегрева при тренировках в жару
Военный эксперт рассказал о ключевой проблеме украинской армии
Сексолог Некрасов назвал три основных причины импотенции у мужчин старше 30
Особенности сплит-тренировок для более глубокой проработки групп мышц
Меч из света для защиты баз: как российское военные применяют лазерные установки
ФСБ: СБУ пыталась использовать пять пенсионерок из Подмосковья как смертниц
Кошка и собака могут подружиться — важно начать с обмена запахами
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Гаджеты, дверные ручки, подставки под зубные щётки выступают главными источниками микробов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.