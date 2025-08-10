Стиральная машина и плесень: ошибка, которую совершают почти все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Недвижимость

Летом стиральная машина в доме работает почти без передышки: одежда быстрее пачкается из-за пыли, а жара и пот лишь усиливают нагрузку. Но возникает важный вопрос — стоит ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки?

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Почему важно проветривать барабан

Менеджер прачечной Maytag Аманда Абрахам в интервью Better Homes & Gardens советует не закрывать дверцу сразу. Свежий воздух помогает испарить влагу, которая остаётся в барабане, уплотнителях и отсеке для моющих средств. Это предотвращает образование плесени и неприятного запаха.

Если дверца закрыта, влажная среда становится идеальным местом для размножения бактерий. Со временем это не только портит запах белья, но и может привести к повреждению резиновых уплотнителей и деталей, вызвать коррозию и даже дорогостоящий ремонт.

Особенности машин с вертикальной загрузкой

В моделях с верхней загрузкой риск плесени ниже — вода не застаивается, как во фронтальных машинах. Тем не менее, Аманда рекомендует проводить чистку раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи и неприятных запахов.

Как правильно открывать дверцу

Держать дверцу открытой постоянно не требуется. Достаточно после окончания стирки вынуть бельё, открыть дверцу и оставить зазор в несколько сантиметров на 1-2 часа. Этого хватит для проветривания барабана и уплотнителей.

Простая привычка — дать машине "подышать" — поможет продлить её срок службы, сохранить свежесть белья и избежать проблем с плесенью.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

