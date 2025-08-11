Сырость, плесень и полчища мокриц: эти простые способы позволят спасти дом от ракообразных

Сначала их можно даже не заметить: эти мелкие ракообразные ведут ночной образ жизни и прячутся в темных, сырых местах. Но если встречи с ними стали регулярными, значит, колония уже разрослась.
Мокрицы — не насекомые, а родственники крабов и креветок. У них овальное тело с хитиновым панцирем, длинные усы и 14 ног, благодаря которым они быстро передвигаются. Цвет — от светло-серого до бурого.
Для человека они не опасны, но их появление — сигнал, что в квартире слишком высокая влажность. Это уже угрожает здоровью — сырость способствует появлению плесени и размножению бактерий.
Эти создания легко могут попасть в дом вместе с землей для цветов, овощами с рынка или даже через вентиляцию от соседей. Больше всего рискуют жильцы первых и последних этажей.
Главное условие для их выживания — влага. Мокрицы дышат жабрами, которые должны оставаться влажными, поэтому селятся в сырых и темных местах:
Чтобы вывести мокриц, нужно убрать все, чем они питаются: гниющие остатки пищи, влажные тряпки, бумагу, древесину и плесень. Регулярная уборка и быстрая утилизация мусора лишат их кормовой базы.
Важно снизить влажность:
Если домашние методы не помогают, используют инсектициды на основе фентиона или пиретроидов. Они парализуют нервную систему мокриц. Средства бывают в виде геля, порошка, гранул, мела.
Важно:
Чистота, сухость, проветривание и свет — лучшие союзники в борьбе. При таких условиях мокрицы просто не захотят оставаться в доме.
