Сырость, плесень и полчища мокриц: эти простые способы позволят спасти дом от ракообразных

Негашёная известь, хлорка и соль помогут избавиться от мокриц в квартире

Сначала их можно даже не заметить: эти мелкие ракообразные ведут ночной образ жизни и прячутся в темных, сырых местах. Но если встречи с ними стали регулярными, значит, колония уже разрослась.

Мокрицы — не насекомые, а родственники крабов и креветок. У них овальное тело с хитиновым панцирем, длинные усы и 14 ног, благодаря которым они быстро передвигаются. Цвет — от светло-серого до бурого.

Для человека они не опасны, но их появление — сигнал, что в квартире слишком высокая влажность. Это уже угрожает здоровью — сырость способствует появлению плесени и размножению бактерий.

Где их искать

Эти создания легко могут попасть в дом вместе с землей для цветов, овощами с рынка или даже через вентиляцию от соседей. Больше всего рискуют жильцы первых и последних этажей.

Главное условие для их выживания — влага. Мокрицы дышат жабрами, которые должны оставаться влажными, поэтому селятся в сырых и темных местах:

под ванной и раковиной;

в щелях у плинтусов;

в мусорных вёдрах;

под цветочными горшками;

в поддонах растений.

Первая линия обороны — чистота

Чтобы вывести мокриц, нужно убрать все, чем они питаются: гниющие остатки пищи, влажные тряпки, бумагу, древесину и плесень. Регулярная уборка и быстрая утилизация мусора лишат их кормовой базы.

Важно снизить влажность:

проветривать и держать дверь в ванную открытой;

установить вытяжку и почистить вентиляционную шахту;

устранить протечки;

не сушить белье в ванной;

заделать щели и трещины.

Народные способы

Негашёная известь — отпугивает и сушит воздух, но работать с ней нужно вне дома из-за ядовитых паров.

— отпугивает и сушит воздух, но работать с ней нужно вне дома из-за ядовитых паров. Хлорка — достаточно 6-8 часов, чтобы мокрицы ушли.

— достаточно 6-8 часов, чтобы мокрицы ушли. Сильные запахи: полынь, столовый уксус.

полынь, столовый уксус. Ловушки: влажный веник или половинка сырого картофеля.

влажный веник или половинка сырого картофеля. Соль — пересушивает панцирь.

Магазинные средства

Если домашние методы не помогают, используют инсектициды на основе фентиона или пиретроидов. Они парализуют нервную систему мокриц. Средства бывают в виде геля, порошка, гранул, мела.

Важно:

не смешивать разные препараты;

обрабатывать щели и тёмные углы;

работать в перчатках и респираторе;

убирать людей и животных во время распыления.

Профилактика

Чистота, сухость, проветривание и свет — лучшие союзники в борьбе. При таких условиях мокрицы просто не захотят оставаться в доме.

