Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцам советуют осматривать машину снизу после ремонта — это защита от подмены деталей
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
В английском городе Уитби туристы могут увидеть аббатство, вдохновившее Брэма Стокера на роман о Дракуле
Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Женщины начали худеть с помощью ChatGPT — новый тренд в соцсетях
Сахар при варке овощей нейтрализует привкус водопроводной воды
Наталья Фриске рассказала о назойливом мужчине, который пишет ей уже десять лет
Открытие в озере Ледница: резное лицо подтверждает символику славянских обычаев

Сырость, плесень и полчища мокриц: эти простые способы позволят спасти дом от ракообразных

Негашёная известь, хлорка и соль помогут избавиться от мокриц в квартире
2:54
Недвижимость

Сначала их можно даже не заметить: эти мелкие ракообразные ведут ночной образ жизни и прячутся в темных, сырых местах. Но если встречи с ними стали регулярными, значит, колония уже разрослась.

Мокрица в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокрица в ванной

Мокрицы — не насекомые, а родственники крабов и креветок. У них овальное тело с хитиновым панцирем, длинные усы и 14 ног, благодаря которым они быстро передвигаются. Цвет — от светло-серого до бурого.

Для человека они не опасны, но их появление — сигнал, что в квартире слишком высокая влажность. Это уже угрожает здоровью — сырость способствует появлению плесени и размножению бактерий.

Где их искать

Эти создания легко могут попасть в дом вместе с землей для цветов, овощами с рынка или даже через вентиляцию от соседей. Больше всего рискуют жильцы первых и последних этажей.

Главное условие для их выживания — влага. Мокрицы дышат жабрами, которые должны оставаться влажными, поэтому селятся в сырых и темных местах:

  • под ванной и раковиной;
  • в щелях у плинтусов;
  • в мусорных вёдрах;
  • под цветочными горшками;
  • в поддонах растений.

Первая линия обороны — чистота

Чтобы вывести мокриц, нужно убрать все, чем они питаются: гниющие остатки пищи, влажные тряпки, бумагу, древесину и плесень. Регулярная уборка и быстрая утилизация мусора лишат их кормовой базы.

Важно снизить влажность:

  • проветривать и держать дверь в ванную открытой;
  • установить вытяжку и почистить вентиляционную шахту;
  • устранить протечки;
  • не сушить белье в ванной;
  • заделать щели и трещины.

Народные способы

  • Негашёная известь — отпугивает и сушит воздух, но работать с ней нужно вне дома из-за ядовитых паров.
  • Хлорка — достаточно 6-8 часов, чтобы мокрицы ушли.
  • Сильные запахи: полынь, столовый уксус.
  • Ловушки: влажный веник или половинка сырого картофеля.
  • Соль — пересушивает панцирь.

Магазинные средства

Если домашние методы не помогают, используют инсектициды на основе фентиона или пиретроидов. Они парализуют нервную систему мокриц. Средства бывают в виде геля, порошка, гранул, мела.

Важно:

  • не смешивать разные препараты;
  • обрабатывать щели и тёмные углы;
  • работать в перчатках и респираторе;
  • убирать людей и животных во время распыления.

Профилактика

Чистота, сухость, проветривание и свет — лучшие союзники в борьбе. При таких условиях мокрицы просто не захотят оставаться в доме.

Уточнения

Респира́тор (от лат. respiratorius - дыхательный) — средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) от попадания аэрозолей (пыль, дым, туман, смог) и/или вредных газов (в том числе угарного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Кандидат сельхознаук рассказал о правилах августовской подкормки клубники
Исследователи из США нашли клеточный механизм, способный увеличить продолжительность жизни
Биомаркеры в донных отложениях подтвердили отсутствие вечной мерзлоты в Арктике
Экологичные методы борьбы с муравьями и профилактика их проникновения в дом
Binance и DK Bank подключили более 1000 торговцев в Бутане к системе криптоплатежей
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Зепюр Брутян с трудом удерживается от сладкого во время отпуска
Греческий йогурт делает тесто для пиццы мягким и эластичным
Кулинары: добавление уксуса в воду улучшает вкус и внешний вид пельменей
Вибрацию руля автомобиля вызывают износ тормозных дисков, дефекты шин и разбалансировка колёс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.