Кухня из прошлого засияет по-новому: эти перемены помогут обновить интерьер без ремонта

Дизайнеры предложили заменить фурнитуру и освещение для обновления кухни

Кухня в "бабушкиной" квартире обычно оформлена в стиле, который был популярен десятилетия назад. Но даже без капитального ремонта можно превратить такое пространство в уютное и современное, потратив минимум средств.

Эргономичная установка техники

Бытовую технику стоит располагать на уровне груди — это удобно и безопасно, особенно для пожилых людей. Такой подход облегчает доступ к микроволновке, духовке и другой технике, исключая необходимость лишний раз наклоняться.

Правильное освещение

Зона, где готовится еда, должна иметь дополнительное освещение. Яркий и направленный свет упростит процесс готовки и сделает кухню более комфортной.

Новая вытяжка

Если старая вытяжка уже не справляется с задачей, стоит заменить её на более мощную модель. Это поможет быстрее устранять запахи и поддерживать чистоту воздуха.

Обновление обеденной зоны

Обеденный стол в хорошем состоянии можно не менять, а лишь обновить. Достаточно отшлифовать поверхность, убрать царапины и сколы, а затем покрыть её лаком.

Реставрация шкафчиков

Кухонные шкафчики можно отполировать или перекрасить. Замена старой фурнитуры на новую мгновенно придаст гарнитуру свежий и современный вид.

