Кухня из прошлого засияет по-новому: эти перемены помогут обновить интерьер без ремонта

Кухня в "бабушкиной" квартире обычно оформлена в стиле, который был популярен десятилетия назад. Но даже без капитального ремонта можно превратить такое пространство в уютное и современное, потратив минимум средств.
Бытовую технику стоит располагать на уровне груди — это удобно и безопасно, особенно для пожилых людей. Такой подход облегчает доступ к микроволновке, духовке и другой технике, исключая необходимость лишний раз наклоняться.
Зона, где готовится еда, должна иметь дополнительное освещение. Яркий и направленный свет упростит процесс готовки и сделает кухню более комфортной.
Если старая вытяжка уже не справляется с задачей, стоит заменить её на более мощную модель. Это поможет быстрее устранять запахи и поддерживать чистоту воздуха.
Обеденный стол в хорошем состоянии можно не менять, а лишь обновить. Достаточно отшлифовать поверхность, убрать царапины и сколы, а затем покрыть её лаком.
Кухонные шкафчики можно отполировать или перекрасить. Замена старой фурнитуры на новую мгновенно придаст гарнитуру свежий и современный вид.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.