Кухня из прошлого засияет по-новому: эти перемены помогут обновить интерьер без ремонта

1:22
Недвижимость

Кухня в "бабушкиной" квартире обычно оформлена в стиле, который был популярен десятилетия назад. Но даже без капитального ремонта можно превратить такое пространство в уютное и современное, потратив минимум средств.

Современная угловая кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная угловая кухня

Эргономичная установка техники

Бытовую технику стоит располагать на уровне груди — это удобно и безопасно, особенно для пожилых людей. Такой подход облегчает доступ к микроволновке, духовке и другой технике, исключая необходимость лишний раз наклоняться.

Правильное освещение

Зона, где готовится еда, должна иметь дополнительное освещение. Яркий и направленный свет упростит процесс готовки и сделает кухню более комфортной.

Новая вытяжка

Если старая вытяжка уже не справляется с задачей, стоит заменить её на более мощную модель. Это поможет быстрее устранять запахи и поддерживать чистоту воздуха.

Обновление обеденной зоны

Обеденный стол в хорошем состоянии можно не менять, а лишь обновить. Достаточно отшлифовать поверхность, убрать царапины и сколы, а затем покрыть её лаком.

Реставрация шкафчиков

Кухонные шкафчики можно отполировать или перекрасить. Замена старой фурнитуры на новую мгновенно придаст гарнитуру свежий и современный вид.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
